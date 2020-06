El mundo del cuarteto está de luto. Este martes falleció Eduardo Gelfo a los 70 años, dejando un gran legado en la música del característico ritmo del tunga-tunga.

El músico venía luchando contra un cáncer de sacro y sufrió un paro cardíaco en su casa.

Heredero directo de la mujer que, con sus manos al piano, creó el ritmo del cuarteto hace exactamente 77 años.

El 4 de junio de 1943, Leonor Marzano sentada al pie de su piano comenzó a probar nuevas melodías y daba inicio a un ritmo novedoso que nacía en el corazón del país.

Leonor, junto a su padre Augusto Marzano, Miguel Gelfo, Luis Cabero y Fernando Achaval formaron el “Cuarteto Característico Leo”. Eduardo, con 19 años en 1968 debuta como acordeonista de la banda y luego participó en 47 discos.

Durante su trayectoria como músico trabajó junto a otros artistas que interpretaban otros géneros musicales como Gustavo Santaolalla o León Gieco. Con Gieco quien interpretó la canción “Del brazo con la suerte” en el disco De Ushuaia a La Quiaca publicado entre 1985 y 1999.

Leon Gieco - Del Brazo Con La Suerte

El primer disco del Cuarteto Leo llevó ese nombre: "Del brazo con la suerte", por lo que significó un homenaje realizar ese trabajo.

Luego, Eduardo tuvo su propia banda llamada "La Leo" y junto a su hijo Ayrton recorrió el país llevando el caraterístico rítmo. Una de las actuaciones mas significativas fue en el Festival de Folclore de Cosquín. Fue una noche muy especial ya que era la primera vez que una banda de cuarteto participaba del tradicional encuentro de folclore.

Eduardo Gelfo siempre dijo que sus padres Leonor y Miguel eran "Los Beatles de Córdoba" por el impacto que tuvo su banda y el cuarteto en el público. En una entrevista que brindó a Canal 10 dijo sobre su madre "Era un ángel que bajaba del cielo. Para ella no existía el no, todo era posible. Era la estrella de la casa, pero nunca se la creía”.

En Cosquin del ‘87 hubo 100 mil personas. "Estaban mis padres presentes y fue el último homenaje que pude hacerles".

En este fragmento del Festival están Leonor y Miguel:

CUARTETO LEO 1º parte cosquin 87 con JORGE LUIS ALBORNOZ

Su encuentro con Rodrigo "El Potro"

Uno de sus momentos cumbre fueron junto a Rodrigo y los shows que dio en el Luna Park en el año 2000. "El Potro" convocó a Eduardo Gelfo y La Leo para que lo acompañaran en la parte artística.

Eduardo recordaba: “Después de una operación de columna, me hicieron una mala praxis y no pude tocar mas el acordeón. Rodrigo me llama y me dice “trae el piano de tu mamá que vamos a tocar”. Yo le dije pero vos sos loco!”. Agrega: "Cuando tocaba Rodrigo era una multitud increíble. Hicimos 13 noches en el Luna Park. Cuando tocaba La Leo los pasillos del Luna Park se llenaban de gente bailando".

En una de esas noches en el Luna Park le hizo cocochito a Rodrigo mientras cantaba "Soy cordobés". Eduardo recuerdó: "En ese momento él me decía “Mirá si tu mamá y mi papá nos vieran”".