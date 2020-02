Todavía repasamos el entretiempo impactante del Super Bowl que juntó a Shakira y Jennifer López. Pero el super tazón dejó mucho más para analizar que ese despliegue artístico.

Cada año, en sus espacios publicitarios, las grandes compañías de la industria cinematográfica aprovechan para revelar trailers de lo que serán las apuestas más fuertes en materia del séptimo arte.

Los spots mostraron nuevo contenido de películas como Mulán, la versión live action de Disney, Minions, Black Widow, Fast and Furious 9, Top Gun: Maverick, No Time to Die, The Invisible Man. Cada una competirá fuerte en la taquilla del 2020 y a continuación te dejamos los adelantos.

¡Mirá!

MULÁN de Disney: Warrior | Nuevo Tráiler Oficial #3 (SUBTITULADO)

Black Widow de Marvel Studios: “Choose” | Spot Super Bowl (subtitulado)

F9 - In Theaters May 22 (Hallelujah) [HD]

Top Gun: Maverick (2020) – Big Game Spot – Paramount Pictures

NO TIME TO DIE | Official Game Day Spot 2020

The Invisible Man - In Theaters February 28 [HD]