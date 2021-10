Llega por primera vez a Córdoba Capital: "Una provincia madre de festivales… la meca de los festivales y fiestas populares", describe el joven cantautor y guitarrista santafesino Efrain Colombo.

El artista se presenta este viernes a las 21 en Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955). Entradas desde $700 (+ cargo de servicio) a través de Autoentrada.com. Se respetarán todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento.



Efraín está presentando su tercer trabajo discográfico como solista, llamado "Lo que Soy", compuesto por 13 canciones propias, grabadas en el estudio el Algarrobo y bajo el sello discográfico de “Quilay” el cual contó con la participación y producción general del músico Jorge Rojas.



"Este disco es el reflejo de una búsqueda basada en el análisis y comprensión de miradas internas que proyectan valores, sentimientos, sensaciones. De ellos se desprenden muchos de mis sueños. Todos los que soñamos con el arte tenemos la posibilidad de hacer visible esos sueños a través de la creación, en este caso una letra y una música", expresa el músico y agrega "Y el dicho dice que un loco modifica pensamiento o sentimientos y yo siento que esa es mi misión: llevar alegría pero también reflexión, en este caso una reflexión de mi historia… Vendemos locuras, vendemos ilusiones, pero con la franqueza de un sentimiento puro, más allá de sentir dolor por lo que está pasando el mundo entero, pretendemos encender una luz de esperanza con una canción".



Las canciones fueron subidas a su canal oficial de YouTube además de todas las plataformas digitales, alcanzando más de 1 millón de vistas, superando así todas las expectativas que se habían planteado durante el proceso de planificación y proyección.

El cantante brindó una entrevista a www.cba24n.com.ar, donde explica las diferencias de su tercer disco con los anteriores: "Mi primer disco se tituló "De la esencia al canto", ahí están presentes mis maestros, los que me forjaron, los que tiñeron mi identidad, mi esencia. Mi segundo disco se tituló "Libertad y misterio", aquí ya comienzo a intentar volar con nuevas canciones propias y otras reversionadas del folclore argentino, animándome a componer junto a un amigo, Mariano González, poeta santafesino. Y mi tercer disco ya me planta como autor, como compositor, comparto las letras con otras personas y eso genera, a mi entender, una mirada más objetiva de la vida. Es como que fui de la esencia a una mirada introspectiva. Creo que es ese el hilo conductor que atraviesa los 3 discos. No sé si los 3 engloban una idea conceptual, pero al formar una figura como un triángulo ejemplifican eso, la esencia, el vuelo y la introspección. Me parecen cosas importantes que una persona tiene q tener para reconocerse en el mundo". Además, agrega "una de las principales diferencias que tiene con el anterior es que la producción fue hecha íntegramente por una persona que quiero, admiro y respeto, por una familia que admiro, quiero y respeto como es la familia Rojas. Jorge Rojas es quien hizo que este disco sea realidad".

-Se encuentra de gira en la actualidad, ¿En qué otros escenarios va a presentar su concierto?

-Prontito me voy a estar presentando, el sábado 9 de octubre en San justo, Santa Fe en el Festival de la Jineteada y el Folclore, junto a mi amigo y hermano de la vida Indio Lucio Rojas que va a dar su show.

El 4 de noviembre vamos a estar en Susana Santa Fe. El 5 en Centeno Santa Fe. En diciembre en Santo Tomé y soñando con visitar los festivales de la provincia de Córdoba, Cosquín, Jesús María... Creemos que el verano, a partir de esta apertura de puertas, va a ser muy hermoso.

-¿Qué géneros musicales sirven como influencias para sus canciones?

Los géneros musicales que me influyen principalmente el folclore, la música popular, cuando hablamos de música popular hablamos de rock que te atraviesa como esencia y al sentirme trovador, no hay un género donde me planto. Sí soy un cantor folclórico, esa es mi esencia, esa es mi luz, esa es mi pureza, pero en mi música o en lo que hago, se pueden convivir géneros que tienen que ver con el rock o que tienen q ver con el pop o que pueden convivir con la mixtura folclórica que nuestra América del Sur nos permite. Partiendo de un concepto de la palabra folclore, donde folclore es caminar y no algo detenido en el tiempo, podemos observar que hay un sentido de búsqueda que se puede denominar lógico, ya que el folclore para mí no es algo detenido en el tiempo. Son mojones que tiene la historia del arte musical y a mí me toca transitarla caminando, y en ese camino voy mixturando mi canto con otro género.



En cuanto a los artistas que le gustan, comparte: "Los que tienen una mirada interna con su música, María Isabel Saavedra, una colombiana, Manuel Carrasco, Jorge Rojas, Sabina, Serrat, Orlando Veracruz, me gusta Divididos, me gusta Ahyre, me gusta el Indio, Skay. Quizás hay alguna uniformidad o una lógica de la búsqueda. Me gusta la música popular en sí… el cuarteto, la cumbia santafesina, son cosas que te atraviesan, porque no dejan de ser un eco de ese mismo pueblo, del cual uno se siente hijo".