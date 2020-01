Alicia Augello Cook nació en Manhattan el 25 de enero de 1981, conocida como Alicia Keys, es una cantante, actriz y compositora estadounidense de R&B y soul. Vendió 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards. Su álbum debut Songs in A Minor (2001) ganó cinco Grammys. Este tema es novedad y es sólo el comienzo de lo que será un año emocionante para Alicia. El 26 de enero Keys regresará como anfitriona de los premios GRAMMY por segundo año consecutivo, después de su elogiada participación en 2019. El libro de Keys, More Myself, se publicará el 31 de marzo de 2020 a través de Flatiron Publishing.

Se cumplen 23 años del asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico y fotógrafo argentino que apareció muerto dentro de su auto en la localidad de General Madariaga. Fue después de que publicara fotos del empresario Alfredo Yabrán, acusado de casos de corrupción política. Hoy se celebra el Día Nacional del Reportero Gráfico.

1949: en Estados Unidos se entregan los primeros Premios Emmy. En el video de referencia cita otro año de todos modos la explicación es válida

Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen nació en Londres el 25 de enero de 1882 y murió en Lewes, Sussex el 28 de marzo de 1941, fue una escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional.

La vida de Virginia se representó en una película muy inspirada que recomendamos ver, Las Horas

Ava Lavinia Gardner nació en Brogden, Carolina del Norte el 24 de diciembre de 1922 y murió en la Ciudad de Westminster, 25 de enero de 1990, conocida como Ava Gardner, fue una actriz de cine estadounidense nominada a los Premios Óscar, considerada una de las grandes estrellas del siglo XX y como uno de los mitos del Séptimo Arte. Conocida por su exuberante y fotogénica belleza, Frank Sinatra la llamó "el animal más bello del mundo"

Artemios Ventouris Roussos nació en Alejandría, Egipto el 15 de junio de 1946 y muriió en Atenas el 25 de enero de 2015, conocido en el ámbito artístico como Demis Roussos, fue un cantante griego nacido en Egipto. En 1977 el álbum Magic cuyo mayor éxito fue «Because», conocida en español como «Morir al lado de mi amor» y grabada en siete idiomas en total.

Tres anécdotas de una vida cinematográfica:

En 1982 fue coautor del libro A Question of Weight junto con su amiga íntima Veronique Skawinska en el cual narra sinceramente su lucha contra la obesidad. Durante los primeros años de la década de 1980 atravesó un período relativamente improductivo debido a su batalla contra la depresión.

Fue uno de los pasajeros del vuelo TWA 847, que fue secuestrado el 14 de junio de 1985. En su momento fue muy conocido el hecho de que los secuestradores celebraron su cumpleaños con él, al quedar impresionados por tener como rehén a una de las celebridades de Oriente y Europa.

El 8 de octubre de 1980 en el teatro Ópera de Buenos Aires es acusado de hacer play back, el cantante discutió con el público, había 2.400 personas aproximadamente, mientras la canción seguía saliendo por los parlantes !

De igual modo es innegable el éxito que vivió con su voz particular.

