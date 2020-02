Héctor René Lavandera nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1928 y murió en Tandil, 7 de febrero de 2015,​ más conocido como René Lavand, fue un ilusionista argentino de fama mundial especializado en cartomagia. Vivió en Tandil desde su infancia hasta su fallecimiento.

Su juego más famoso es la versión que realizaba de un clásico de la cartomagia llamado "Agua y aceite"; en él utilizaba una de las frases que definen su arte: "No se puede hacer más lento". Fue él quien acuñó la palabra "lentidigitación", que, en contraposición a la prestigiditación, define a la ilusión ejecutada lentamente a fin de llevar la imposibilidad a su máxima expresión. Otra de sus frases recurrentes en sus presentaciones en televisión, al enfrentar algún plano medio de cámara, era "La cámara implacable no me deja mentir..

Recomendamos ver el documental "El gran simulador" dirigido por Néstor Frenkel, hermoso relato de una vida admirable. Aquí te lo ofrecemos completo

♥️♠️♦️♣️RENÉ LAVAND - EL GRAN SIMULADOR - DOCUMENTAL - MAGIA EN ESPAÑOL - MAGIA CON CARTAS♥️♠️♦️♣️

Charles John Huffam Dickens nació en Portsmouth el 7 de febrero de 1812 y murió en Gads Hill Place el 9 de junio de 1870 fue un escritor y novelista inglés, uno de los más reconocidos de la literatura universal, y el más sobresaliente de la época victoriana. Maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En sus obras destacan las descripciones de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. En ocasiones, utilizó el seudónimo Boz. Algunas de sus obras: Oliver Twist, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas, Un cuento de Navidad, etc

20 Frases de Charles Dickens | El genio del realismo inglés 🍫

Hoy, 7 de febrero, la provincia argentina de Jujuy celebra el aniversario de uno de los bailes tradicionales del país en conmemoración del nacimiento de una gran personalidad de la historia de Argentina. Esta jornada se celebra el Día Nacional del Carnavalito. Desde 1982, la provincia de Jujuy celebra uno de sus días más festivos, el Día del Carnavalito. La fecha fue conmemorada el mismo día del fallecimiento de Edmundo Zaldívar, el porteño que creó una de las canciones más populares "El humahuaqueño"

CARNAVALITO 'EL HUMAHUAQUEÑO'

Terrence Parsons nació en Londres el 1 de diciembre de 1930 y murió el 7 de febrero de 1985, conocido como Matt Monro, fue un cantante inglés de música popular que se hizo internacionalmente conocido al interpretar una de las canciones de la banda sonora de una de las películas de James Bond, "Desde Rusia con amor".

Con un reconocido sentido del swing, y en la estela de cantantes al estilo de Frank Sinatra, Monro obtuvo sus principales éxitos durante los años sesenta, sobre todo en Gran Bretaña.

Alguien canto MATT MONRO

Cumple 21 años: Beatrice Annika Kipnis Miller nació el 7 de febrero de 1999 en Maplewood, Nueva Jersey, Estados Unidos, conocida artísticamente como Bea Miller, es una cantante, actriz y compositora estadounidense. Miller se posicionó en el noveno lugar en la segunda temporada del reality estadounidense The X Factor. Actualmente tiene un contrato discográfico con Hollywood Records y Syco Music. Ha citado a la banda Nirvana y a la cantante Miley Cyrus como influencias en sus gustos y estilo musical.

Bea Miller, 6LACK - it's not u it's me

Cumple 42 años: Christopher Ashton Kutcher nació en Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos el 7 de febrero de 1978 es un actor, productor y ex modelo estadounidense. Es conocido por interpretar el papel de Michael Kelso en la serie That '70s Show. Fue el creador, productor ejecutivo y presentador del programa Punk'd de MTV donde se realizaban bromas a los famosos. Tuvo papeles en películas como, Dude, Where's My Car?, Recién casados, El efecto mariposa, The Guardian y What Happens in Vegas. . Kutcher reemplazó a Charlie Sheen en la exitosa comedia de situación estadounidense Two and a Half Men. En 2016 estuvo en Argentina promocionando una serie televisiva.

Canal 26 -Netflix en Argentina : Furor por Ashton Kutcher

Cumple 62 años: José Manuel Mijares Morán nacido en México el 7 de febrero de 1958, es un cantante mexicano. En su carrera, Mijares también interpretó temas principales de películas animadas y telenovelas como: Oliver y su Pandilla, La Bella y la Bestia, El Camino hacia El Dorado,Tierra de osos, Corazón Salvaje, El Privilegio de Amar y La Sombra del Pasado. Aquí presentamos una canción nueva de Mijares

Mijares - Si Me Tenías (Video Oficial)

