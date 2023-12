El actor puertorriqueño Kamar de los Reyes murió este 24 de diciembre a los 56 años, informó un portavoz de la familia.

De los Reyes era reconocido por protagonizar diversas novelas en Estados Unidos como One Life to Live o Valley of the Dolls.

También se destaca su participación como el principal villano en el videojuego de 2012, Call of Duty: Black Ops II.

"De los Reyes murió la víspera de Navidad en Los Ángeles después de una breve batalla contra el cáncer", expresó brevemente el portavox.

En cine, de los Reyes participó en películas como Nixon, Salt, LA Apocalypse, entre otros.