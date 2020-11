El Bit Bang es un festival de animación, videojuegos y arte digital, que se está desarrollando en formato virtual. En esta ocasión, lanzaron los videoclips en competencia, producidos por artistas nacionales e internacionales.

Comenzó el Bit Bang: Festival de Animación, Videojuegos y Arte Digital

Además de las distintas competencias de cortometrajes nacionales e internacionales, el Bit Bang 2020 hará lugar a la competencia internacional de videoclips. Algunos de los países que participan son: Argentina, Alemania, Dinamarca, Francia, Japón y Estados Unidos. Sus producciones están basadas en canciones de artistas como Kai, Inmigrantes, Ca7riel, Lucky Chops, The Breeders, Nicola Cruz, entre muchos otros de renombre regional y mundial.

Además, el jurado que evaluará cada videoclip estará conformado por Julián González Díaz (Orco Videos), director y productor creativo de videoclips con millones de views en YouTube; Marilina Sánchez, actual miembro de Animar Cluster y productora ejecutiva de animación con una trayectoria de más de 20 años; y Federico Maks, director, diseñador gráfico y animador que trabaja en proyectos cine, motion graphics, publicidad y cultura.

Podés ver toda la programación del festival en su web oficial, www.bitbangfest.com

Competencia Internacional de Videoclips

1. A little too much (Kai) - Dir: Martina Scarpelli (Canadá / Dinamarca)

En un lugar imaginario, una mujer supera el miedo a su propia grandeza. Así, descubre su cuerpo, acepta sus emociones y aprende a dominar todas las partes que la hacen ser ella.

2. Careful (Jo Goes Hunting) - Dir: Alice Saey (Francia)

En un planeta mágico, pequeños seres recolectan elementos de su ambiente natural para sostener su vida como grupo. Este balance se vuelve un caos cuando usan lo que encuentran para perfeccionar su apariencia individual.

3. Céu da Luisa (Inmigrantes) - Dir: Emiliano Enriquez (Argentina)

Una canción de amor sinestésica entre dos seres que se encuentran, con la sensación de finalmente alcanzar lo que parecía imposible. Un viaje de imágenes, colores y aromas.

4. FT2020 (Sara Hebe ft. Intendente) - Dir: Ayar Blasco (Argentina)

Sara Hebe, Intendente y Oniria celebran las amanecidas en fiestas en el mundo de Chimiboga y sus amigos.

5. I'm not feeling very well (Crawander) - Dir: Sunčana Brkulj (Croacia)

Esqueletos que cantan y sueñan con escapar de su formación geométrica. También quieren nadar en el gran mar azul.

6. Lampianu (Patricio Alvarado) - Dir: Jacqueline Baffico (Chile/ Argentina)

Primer corte de difusión del disco Viaje Oscuro, donde una travesía en barca, un amor, una brújula y un mar de colores se entrecruzan.

7. Mr Fear (Siamés) - Dir: Ezequiel Torres, Pablo R. Roldán (Argentina)

Ellos son de distintas especies. Sus mundos están separados. No se conocen, pero sus instintos los llevan a ser uno solo. La fuerza de destrucción es lo que los mueve; pese a sus miedos, necesitan estar juntos.

8. Okami (Nicola Cruz) - Dir: Motomichi Nakamura (Estados Unidos)

Solitario y asustado, un chico se encierra en su pequeña habitación. Pero, inspirado por el lobo Okami, supera su miedo y se embarca en un viaje de exploración del mundo exterior.

9. One For The Ages (Sparks) - Dir: Chintis Lundgren (Estados Unidos)

Un empleado de oficina introvertido vive soñando con el éxito.

10. Polvo (Ca7riel) - Dir: Chow Juan (2D), 3AM Render (3D), Kevin Zeta (Live Action) (Argentina)

Dos partes, dos mundos. En uno, la animación 2D y 3D se crea alrededor de una máquina, la energía vital y la violencia; en el otro, la realidad subvierte los papeles y el estilo.

11. Quiero ser un perro (Los Pat Moritas) - Dir: Matias Guillermo Morelli (Argentina)

Perros, perros y más perros. Un clip donde las actividades humanas y caninas se entrelazan una y mil veces.

12. Saba (Sabrina & Samantha) - Dir: Marie Larrivé & Lucas Malbrun (Francia)

Una nube que transforma a las personas y cosas en animales y mutantes. El ejército reacciona contra el cambio. ¿En qué terminará esta batalla?

13. Solo (Los perros románticos) - Dir: Santiago Mouriño, Esteban Podestá (Argentina)

En una realidad (no tan) distópica en la que el aislamiento global es la norma, las personas buscan conectarse con su naturaleza humana de cualquier manera posible.

14. Summer Nights (Siamés) - Dir: Ezequiel Torres, Pablo R. Roldán (Argentina)

La amistad como magia y pertenencia: un grupo que forja un ritual con grafitis para oficializar a su nueva integrante.

15. Traveller (Lucky Chops) - Dir: Raman Djafari, Daniel Almagor (Alemania)

La historia de una pequeña aldea olvidada e inactiva que comienza a marchar hacia lo desconocido y hacia la bella incertidumbre de una elección.

16. Walking With A Killer (The Breeders) - Dir: Marcos Sánchez (Estados Unidos)

Una enfermedad contagiosa se expande en algún lugar a mediados del siglo XX.

17. Wanna Be Basquiat (Surma) - Dir: João Pombeiro (Portugal)

El collage animado de un universo ficticio donde los ciudadanos de una pequeña comunidad trabajan para progresar. Aunque sueñan con un futuro prometedor, el resultado del esfuerzo los llevará a su propia destrucción.

18. When You Have a Block Make It a Sphere (Beshken) - Dir: Jack Wedge (Estados Unidos)

Bufones de la corte y arcoiris eléctricos se mezclan en este espacio surrealista. ¿El resultado? La apreciación de todas esas cosas que no tienen sentido.

19. Ya me hiciste mal (Rayos Láser) - Dir: Matías Sinay, Augusto Sinay (Argentina)

La historia de un astronauta y un pez que viajan juntos e intentan sobrevivir en un mundo postapocalíptico.

20. Southpaw (Kuricorder Quartet) - Dir: Sawako Kabuki (Japón)

Un video que retrata una canción de gran éxito en Japón durante los años 60. Aquí hay organismos que bailan vigorosamente al ritmo de la melodía que surge de flautas dulces.