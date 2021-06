Mientras las repercusiones por la reunión de Friends siguen despertando el interés por volver a ver la serie o arrancar a verla, el márketing está decidido a incursionar en todas las áreas y potenciar la disponibilidad de las 10 temporadas en HBO.

Nuevamente James Corden se subió a su Carpool, esta vez en modo carrito de golf e invitó a subir a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Matthew Perry.

Entre anécdotas, recuerdos y música, los amigos se lucieron en este segmento del show de Corden que ha contado con la participación de celebridades enormes como Celine Dion, Paul McCartney, Adele, Elton John, Will Smith, Sia y tantos otros más.

Mirá cómo fue la experiencia junto a Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe y Chandler que hasta se animaron a cantar la clásica canción de apertura de The Rembrandts I'll be there for you.