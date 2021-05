El Centro Cultural Manuel de Falla celebra el 25 de Mayo

¡Viva la Patria!

“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía ”

Con esta cita de Mariano Moreno el Centro Cultural Manuel de Falla, dependiente de la Dirección de Elencos Estables de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba invita a estas intervenciones que ofrecerá a través de sus plataformas digitales, una propuesta artística alusiva para celebrar el día de la Patria.

Será durante los días 25, 26, 27 y 28 de mayo.

Estarán a cargo del Ballet de Danza Teatro Municipal. Este trabajo fue realizado a principios del mes de mayo en el Patio Mayor del Cabildo de la ciudad, cumpliendo con todos los protocolos vigentes a la fecha.

El público podrá acceder al contenido virtual a través del Canal de YouTube o las redes sociales del Centro Cultural Manuel de Falla:

Facebook

Instagram

Programación:

Día 25 de Mayo

10 hs. Himno Nacional Argentino: Interpretado por el Coro Municipal, la Orquesta de Cuerdas Municipal y la Banda Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba

11 hs. Estreno de la primera parte del “Casamiento Coya” de la obra “Argentina Soy” junto al Ballet Municipal: “Dueña de mi querer” (Takirari) ”-

Día 26 de Mayo

17 hs. Segunda parte del “Casamiento Coya” de la obra “Argentina Soy” junto al Ballet Municipal de Córdoba: “Viva Jujuy” (Bailecito) - Rafael Rossi

Día 27 de Mayo

11 hs. Tercera parte del “Casamiento Coya” de la obra “Argentina Soy” junto al Ballet Municipal de Córdoba: “Para Santa Catalina” (Cueca) - Arsenio Aguirre

Día 28 de Mayo

17 hs. Cuarta y última parte del “Casamiento Coya” de la obra “Argentina Soy” junto al Ballet Municipal de Córdoba: “El quebradeño” (Carnavalito) - Adolfo Ábalos