El tradicional espacio cultural de Córdoba se encuentra en una situación económica muy complicada, a partir de las restricciones por la pandemia que le impiden abrir sus puertas.

El Cine Arte Córdoba pide apoyo a los comunicadores para que el espacio no tenga que cerrar.

Se puede entrar a este link para firmar.



El público también puede colaborar con el espacio comprando abonos de entradas anticipadas. Ver la información aquí.



A continuación, este es el comunicado para difundir su situación:



"Tuvo varios nombres, pero el espíritu siempre fue el mismo: proyectar cine alternativo. Esas películas que no llegaban a las salas comerciales o que apenas duraban una semana en cartel.

Desde su fundación en 1983, cuando nuestro país recuperaba la democracia, la sala ubicada en 27 de Abril 275 comenzó su camino. Fue sostenida a fuerza de pasión por el Séptimo arte y gracias al trabajo y compromiso de un grupo de personas que la mantuvieron a lo largo del tiempo... Daniel Hidalgo es el proyectorista histórico y único miembro original del proyecto que surgió hace 38 años. En la actualidad, lleva adelante la sala junto a su hijo y al programador Gustavo Calvo... En las últimas décadas hubo cambios tecnológicos, problemas económicos y otros muchos desafíos y obstáculos que la sala pudo superar. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a una pausa en la actividad que derivó en una crisis de profunda gravedad. Sumada a la compleja situación económica del país y a la crisis puntual de las salas de cine.

El Cine Arte Córdoba fue declarado de Interés Cultural a través de la Agencia Córdoba Cultura en 2014... Los gastos del cine incluyen el alquiler, el derecho de las películas, el personal y los impuestos. Todo se costea con el precio de las entradas, que tienen un valor muy inferior a la de las grandes cadenas. Porque en definitiva, el objetivo fue siempre y seguirá siendo reunirse a ver cine... es imprescindible la continuidad de este proyecto... Debemos tomar conciencia de que un espacio cultural que cierra es una pérdida para la comunidad, no sólo para quienes lo llevan adelante con tanto amor. Es por eso, estimados comunicadores, que los invitamos a que se sumen con una firma para apoyar la necesaria continuidad del Cine Arte Córdoba".