Paulo Londra, fue otro de los cordobeses presentes el domingo en el festival internacional Lollapalooza que se desarrolló durante 3 días en el Hipódromo de San Isidro.

“Relax”, “Te amo”, “Noche complicada”, “Cámara lenta”, “Cuando te besé”, algunos de las canciones que conformaron el repertorio del joven de 20 años, que interactuó todo el tiempo con su DJ, Alan Tejeda.

En “Nena maldición”, Londra dijo: "No hay nada más lindo que tocar en casa y eso es gracias a que ustedes son mi casa".

El trapero, que jugó con una pelota de básquet en el escenario, terminó su show con una visita inesperada: el DJ estadounidense Steve Aoki apareció para presentar el remix que hizo de "Forever Alone", el último hit del artista cordobés.

En una historia de instagram de Steve Aoki, el trapero le decía: "Is my first time with so much people" (es mi primera vez con tanta gente) mientras que Aoiki vaticinaba que haría llegar a Londra a todo el mundo. Seguidamente el cordobés de barrio San Salvador les hacía probar fernet con Coca.

"Ustedes pónganse en mi lugar. Yo empecé rapeando con los pibes y ahora está acá Steve Aoki", dijo Londra cuando el estadounidense se retiró del escenario.

Posteriormente, se encontraron en camarines. Mientras que Aoki le decía: "You are amazing" (Sos increíble), a Londra le respondía que "Argentina is crazy" (Argentina es una locura).