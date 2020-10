La banda uruguaya difunde su show por streaming que realizó en vivo el pasado 5 de septiembre. Mucha gente tuvo problemas para conectarse, por lo que el Cuarteto de Nos decidió volver a presentarlo grabado, durante este sábado y domingo.

El recital on demand fue realizado en vivo desde el estudio de la banda en Montevideo. En el show, repasan su historia de 36 años. El líder del grupo, Roberto Musso expresó a Télam que “priorizó canciones que tienen más el acento puesto en lo actoral y lo escénico”.

“Buscamos dentro de un lenguaje que no conocemos mucho y donde el repertorio juega un rol que no puede ser el mismo que el de un recital en vivo y con público”, reveló el guitarrista, cantante y compositor de la agrupación.

En Argentina, el acceso al show se podrá comprar y ver en Livepass.com.ar. Para el resto del mundo podrán acceder por joinnus.com. Las personas de Colombia y Perú podrán comprar en su moneda y con métodos de pago locales. Para Ecuador y el resto del mundo lo podrán comprar en USD entrando en el evento de Ecuador de Cuarteto en Joinnus.