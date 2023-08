Este viernes se podrá ver el concierto de El Cuarteto de Nos en Córdoba.



Los uruguayos regresan a la ciudad para presentar su último lanzamiento discográfico Lámina Once. Con su particular estilo de rock and pop alternativo, sus letras filosas y un repertorio que atrae a públicos de todas las edades, la banda subirá al escenario de Quality Arena, para interpretar las canciones del nuevo disco.



En 2022, el grupo agotó show en el Movistar Arena de Buenos Aires y anunció su gira “Tour Oficial Lámina Once” por el interior de Argentina. La cita en Córdoba es este viernes a las 21, en Av. Cruz Roja Argentina 200. Las entradas se consiguen a través de qualityespacio.com.



Roberto Musso, Santiago Tavella, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero, se reencontrarán con el público cordobés, en el concierto en Quality Arena.



A lo largo del año pasado, el grupo recorrió el interior del país agotando todas sus presentaciones en las siguientes plazas: Tucumán, Córdoba, Rosario, Mar Del Plata, Bahía Blanca y Neuquén, aumentando su audiencia a pasos agigantados y demostrando que están atravesando uno de los momentos más importantes de su historia.



Escucha el último disco de El Cuarteto de Nos:



Mirá el videoclip de “Rorschach” del disco Lámina Once: