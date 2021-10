El divisador de series recomienda: dos dramas familiares

"Familias que enamoran", así definió Gonzalo Marull, el divisador de series, a los dos dramas familiares que recomendó en Ciudad U.

This is Us

La serie trata de una familia integrada por un matrimonio, Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca Pearson (Mandy Moore), y sus tres hijos (dos de ellos trillizos y uno adoptado tras la muerte del tercer trillizo) interpretados por Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown. This is Us recorre la vida de estos personas de manera no líneal, mostrando la adultez, adolescencia y niñez de los tres hermanos.

"El creador, Dan Fogelman, dice que si das con el tono narrativo entre la emoción fuerte y la risa la serie va a ser un boom. This is Us logra dar con ese tono", afirmó Marull.

El divisador de series también destaca que This Is Us tiene puntos de giro fuertes donde los personajes cambian fuertemente con el tiempo.

La serie puede verse en Amazon Prime. This is Us fue estrenado en 2016 y cuenta con 5 temporadas. En 2021, anunciaron que lanzarán una sexta y última temporada.

Six Feet Under

"La madre de la series del siglo XXI. La más lacrimógena", calificó Marull sobre Six Feet Under (A dos metros bajo tierra o Seis pies bajo tierra).

La serie trata sobre la familia Fisher propietaria de una empresa funeraria en Los Ángeles, Fisher & Sons. Six Feet Under trata sobre la relación de la familia con la muerte de una manera desprejuiciada.

"¿Quiénes son estas personas...estos directores de casas funerarias que contratamos para que enfrenten a la muerte por nosotros? ¿Cómo eso afecta sus vidas, el crecer en un hogar donde hay cadáveres en el sótano, el ser un niño e ir junto a tu padre que está trabajando por un cuerpo abierto encima de una mesa? ¿Cómo te afectaría eso a ti?", se cuestionó Alan Ball, creador de la serie, sobre el argumento de Six Feet Under.

La serie fue estrenada en 2001 y tiene 5 temporadas. Puede verse en HBO Max.