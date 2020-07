"La Canción Insurgente" es el nombre del primer disco que editan el cantautor Claudio Sarmiento y el poeta y escritor Carlos Salinas. Ambos son oriundos de Córdoba y presentan este primer trabajo juntos que fue grabado en 2019.

Cuenta con 12 canciones que son el sello distintivo del dúo que desde 2015, a fuerza de proponer el diálogo constante entre géneros: rock, cuarteto, folklore; sazonado con poesía, viene dando lucha en la escena cordobesa.

El disco fue grabado en “Murloga estudio” junto al músico y productor Marcos Luc, quien ofició como técnico de grabación y productor artístico junto al dúo.

Participaron también Edgardo Contizaneti, Caro Rave, Emanuel Orona, Tammy Harps, Maximiliano Sánchez, María Fernanda Juárez, Germán Rigueti, Guillermo Díaz, Alejandro Arneri, Damián Luc, Marcos Luc, Martín Arce, Ariel Luna y los poetas Santiago Pfleiderer, Renata Díaz, África.

La portada fue realizada por la fotógrafa Flor Sanz y el arte de tapa corrió por cuenta de Laky artes al igual que el primer video.

"La Canción Insurgente" contiene once temas propios y un cover "Todo el mundo sabe" de Leonard Cohen. Todo conforma una producción musical que escapa de etiquetas y encuentra en el binomio compositivo su identidad esencial más allá de rotulo alguno.



Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En Spotify: https://spoti.fi/38P4na7

En YouTube: https://bit.ly/2Zhu683



Mirá el videoclip de "Todo el Mundo Sabe", versión de Everybody knows de Leonard Cohen.

Todo el mundo sabe - Sarmiento & Salinas