El Espacio Cultural Bataclana, ubicado en Arturo M. Bas 1083 en Barrio Güemes, anunció que ya no puede seguir sosteniendo su actividad. Antes de la pandemia, la sala tenía una activa exhibición de piezas teatrales, cursos y talleres de aprendizaje.

"Con mucho dolor, bronca y tristeza cerramos nuestras puertas, bajamos el telón, porque ya no podemos sostener el espacio...", son las palabras que describen una situación insostenible que está viviendo el espacio, que cuenta con 13 años de historia.

Con un extenso comunicado en su Facebook, Bataclana dio a conocer la triste noticia.

Expresan: "Siempre nos motivó (y aun lo hace) la necesidad de construir desde una mirada y un accionar anticapitalista y anti patriarcal, y desde ahí crear un lugar de resistencia, un lugar donde pensamos el arte, un arte que se cuestione, que sea expresión de la miseria que día a día nos golpea este mundo capitalista. Porque consideramos que bajo las imposiciones y limitaciones, bajo la explotación y opresión, el pleno desarrollo de la actividad creativa se ve sesgada".

En otro pasaje explican "... la autogestión se transformó, cumpliendo un rol reparador para suplir falencias estatales casi sin ningún tipo de apoyo o ayuda por parte de los estados. Y aquí podemos dar vividos ejemplos de esto: No hay subsidios por parte de las empresas de energía (como si los hay para empresas privadas); los tramites de habilitación (que exige el estado municipal) son inmensos, burocráticos y cada vez son más costosos de realizar; no hay eximición de impuestos como rentas o inmuebles para las salas que alquilamos; el trabajo no remunerado que realizamos; la extrema burocratización que sufrió estos últimos años uno de los organismos claves que fomenta de la actividad como lo es el Instituto Nacional del Teatro, que genera enormes trabas a la hora de solicitar subsidios etc. Es decir todo un combo de trabas y complicaciones económicas que llevan a que todo el tiempo estemos en riesgo; y lo irónico de esto es que en nuestra provincia somos las salas de teatro independiente las que damos vida concreta a la actividad teatral; somos las salas las que mantenemos y fomentamos el desarrollo cultural...".

Mirá el comunicado completo: