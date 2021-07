El Festival de Cannes premió la película francesa "Titane"

La película francesa "Titane" de la directora francesa Julia Ducournau, se llevó la Palma de Oro en la edición 2021 del Festival de Cannes. Es la segunda oportunidad en que se premia a una mujer en esta categoría, la primera fue Jane Campion con "La lección de piano" de 1993.

"Titane" es la historia fuerte de una asesina en serie con un marcado fetichismo por los automóviles. Una antiheroína psicópata que no discrimina entre hombres y mujeres a la hora de cometer sus crímenes.

La crítica ha dicho que tal vez no sea la película más brillante de la sección oficial del Festival, pero que se ha premiado una obra con fuerza, estilo y vocación política.

Imágenes de la película ganadora...

El premio a la Mejor Dirección fue para el francés Leos Carax, que en 'Annette' construye una ópera rock indomable, con Adam Driver, que reflexiona sobre la deshumanización del hombre debido al mercantilismo.

Por su parte, el Gran Premio del Jurado fue compartido para el filme ‘Compartment Nº6’ del finlandés Juho Kuosmanen, una comedia romántica donde los protagonistan buscan su destino y por ‘A Hero’, en la que el iraní Asghar Farhadi, dos veces ganador del Oscar. En este filme trata sobre el ascenso y caída de un hombre bueno enfrentado al oportunismo y falta de honestidad de aquellos que le rodean.

Luego, el Premio del Jurado fue a manos de dos grandes cineastas: el israelí Nadav Lapid, que en ‘Ahed’s Knee’ quien analiza la ola de autoritarismo militarista que vive su nación y el tailandés Apichatpong Weerasethakul, que en ‘Memoria’ traslada su propuesta hasta tierras colombianas, acompañado de la actriz Tilda Swinton.

El premio al Mejor Guion fue para el japonés Ryusuke Hamaguchi, que en ‘Drive My Car’ adapta con maestría el relato homónimo de Haruki Murakami.

El premio al Mejor Actor fue asignado al estadounidense Caleb Landry Jones quien interpreta a un sociópata en la película ‘Nitram’, del australiano Justin Kurzel.

Por su parte el premio a la Mejor Actriz fue para la noruega Renate Reinsve, que en la romántica y agridulce ‘The Worst Person in the World’, de Joaquim Trier da vida a una joven con un profundo vacío existencial.

A continuación, el palmarés completo:

Sección Oficial

Palma de Oro a la Mejor Película: 'Titane', de Julia Ducournau

Gran Premio del Jurado ex aequo: 'A Hero', de Asghar Farhadi

Gran Premio del Jurado ex aequo: 'Hytti Nro 66 (Compartment No 6)', de Juho Kuosmanen

Premio Internacional del Jurado ex aequo: 'Memoria', de Apichatpong Weerasethakul

Premio Internacional del Jurado ex aequo: 'Ahed's Knee', de Navad Lapid

Mejor Dirección: Leos Carax, por 'Annette'

Mejor Actor: Caleb Landry Jones por 'Nitram'

Mejor Actriz: Renate Reinsve por 'The Worst Person in the Wordl'

Mejor Guion: 'Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe por 'Drive My Car'

Premio FIPRESCI: 'Drive My Car', de Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe

Un Certain Regard

Mejor Película: 'Unclenching the Fists', de Kira Kovalenko

Premio del Jurado: 'Great Freedom', de Sebastian Meise

Mención Especial del Jurado: 'Noche de fuego', de Tatiana Huezo

Mención Especial del Jurado Premio al coraje: 'La civil', de Teodora Mihai

Mención Especial del Jurado Premio a la originalidad: 'Lamb', de Vladimir Jóhannsson

Mejor Reparto: 'Buena Madre', de Hafsia Herzi

FIPRESCI Un Certain Regard: 'Un Monde', de Laura Wandel

Otros premios

Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima: 'Munira', de Antoneta Alamat Kusijanovic

Palma de Oro Mejor Cortometraje: 'Todos los cuervos del mundo', de Yi Tang

Premio del Jurado en Cortometraje: 'Céu de Agosto', de Jasmin Tenucci