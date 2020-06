En una conferencia de prensa virtual, el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, anunció que el Festival Nacional de Folclore se va a realizar del 23 al 31 de enero de 2021. Dejó en claro que el encuentro "se hace o se hace".

"El Festival se va a hacer a cómo dé lugar porque Cosquín no se dejó de hacer ni en épocas difíciles como en dictadura. Y decir que lo vamos a hacer no es un capricho sino que responde a la tremenda responsabilidad que pesa sobre nuestras espaldas", subrayó Musso durante la comunicación con medios de prensa nacionales.



El jefe comunal de Cosquín y presidente de la Comisión Municipal de Folclore insistió que "al horizonte que tenemos, en enero vamos a arribar. Este festival es esta utopía de que esta pandemia va a pasar y Cosquín va a servir para reencontrarnos en un abrazo que tal vez no será simbólico y lo podamos disfrutar".



La decisión de ponerle fecha al 61er. Cosquín no escapó a la coyuntura de emergencia sanitaria por el coronavirus, y al respecto Musso aceptó que "la idea es que pueda ser presencial y mi corazoncito me dice que será como siempre, pero las alternativas tendremos que evaluarlas de acuerdo a la situación general y al protocolo que se determine".



Acompañado por Luis Barrera, secretario de Programación; Emiliano Lucero, secretario ejecutivo; y Marina Soler, directora de Turismo, el funcionario señaló que "no existe una fecha límite para anunciar el tipo de modalidad que tendrá el festival".

Musso expresó que "en Cosquín -donde comenzaron a flexibilizarse actividades como las reuniones familiares y los deportes individuales- no contamos con la preparación suficiente para llevar adelante un festival por streaming".



En una demostración de la decisión por impulsar la próxima edición de la máxima cita de la cultura criolla, la convocatoria de hoy también puso fecha al plenario de delegados del Pre-Cosquín, que se realizará entre el 26 y el 28 de junio.



"Queremos sostener esta defensa del folclore y la participación de todas las provincias, por eso retomamos hace cinco años los Pre-Cosquín y ha sido muy fructífero y para este año ya tenemos 50 sedes inscriptas y varios pedidos más lo que marca una perspectiva de poder llevar adelante el festival que es de todos los argentinos", resaltó el secretario de Programación.



Por su parte, Lucero apuntó que "generalmente los selectivos del Pre-Cosquín estaban empezando a mediados o finales de septiembre, pero de acuerdo a cómo se desarrollen los acontecimientos se va ir elaborando el calendario pertinente".



A lo que el intendente añadió que "hoy existe una pandemia y lo primero es la salud en un país asimétrico. Pero cómo llevar adelante el certamen federal para nuevos valores que es la meca del folclore, va a surgir de un rico debate".



Musso también se refirió al financiamiento y las ayudas estatales para el sostenimiento del Cosquín y sostuvo que "estamos colaborando con el gobierno nacional y provincial enfocados en la pandemia que nos toca. Y no tocamos la cuestión directa del financiamiento por respeto a la gente que está abocada a otra tarea".



"Pero -advirtió- estamos en contacto con las áreas de Cultura y Turismo de Nación y Provincia y creemos que todos van a colaborar como todos los años".

Fuente Télam