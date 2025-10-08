El Festival de Jesús María confirma su grilla: seguí el anuncio en vivo por Canal 10

Córdoba ya empieza a palpitar una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que en 2026 celebrará sus 60 años de historia.

El tradicional evento, símbolo de la cultura argentina, se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero y volverá a contar con la transmisión en vivo de Canal 10 y SRT Media.

Este miércoles desde las 11 de la mañana se revelará la grilla oficial de artistas, en un anuncio que podrá seguirse por televisión y streaming.

La presentación incluirá la participación de músicos invitados y varias figuras sorpresa, que acompañarán la cuenta regresiva hacia una edición especial del festival más convocante del país.

En la pre-grilla ya figuran nombres de peso: Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Los Carabajal, Magui Olave, Los Palmeras, Los Manseros Santiagueños y Luciano Pereyra. También dirán presente Chaqueño Palavecino, Soledad, Q’ Lokura, Ulises Bueno, Dúo Coplanacu, Ke Personajes, Jairo y Los Tekis, entre muchos otros artistas que animarán las once noches del evento.

El Festival de Jesús María 2026 promete otra edición histórica. Desde la comité organizativo admitieron que la programación combina folklore, música popular y cuarteto, reafirmando su lugar como uno de los espectáculos más importantes del calendario nacional.