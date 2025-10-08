El Festival de Jesús María confirmó la grilla completa de su 60ª edición

Córdoba ya empieza a palpitar una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que en 2026 celebrará sus 60 años de historia. El tradicional evento, símbolo de la cultura argentina, se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero y volverá a contar con la transmisión en vivo de Canal 10 y SRT Media.

Este miércoles se reveló la grilla oficial de artistas, en un anuncio que pudo seguirse en vivo por televisión y streaming.

El evento transmitido en directo contó con la presencia de Nico Sattler, Indio Lucio Rojas, Facundo Toro, Euge Quevedo y Quesito Pavón, Los Tekis, el Dúo Coplanacu, Lautaro Rojas, entre otras figuras reconocidas.

A través de una puesta distendida y original, los artistas compartieron una picada y un asado mientras charlaban, cantaban y destacaban la importancia cultural del festival, un emblema cordobés que mantiene viva la identidad folklórica del país.

Entre anécdotas, humor y música, también se sumaron los históricos payadores, junto a bailarines y mucho color.

Durante la transmisión, los invitados se levantaron de la mesa y tocaron una campana para ir revelando los nombres de los artistas que se presentarán cada noche, en un formato dinámico que mantiene la expectativa del público.

El Festival de Jesús María 2026 promete otra edición histórica. Desde la comité organizativo admitieron que la programación combina folklore, música popular y cuarteto, reafirmando su lugar como uno de los espectáculos más importantes del calendario nacional.

Desde este viernes se podrán comprar los tickets.

LA GRILLA COMPLETA