Se presentarán más de 150 bandas a través de YouTube: jueves, viernes, sábado y domingo próximos en la edición virtual del Lollapalooza Chicago.

El line up contará con grandes artistas como Paul Mc Cartney, Metallica, The Cure, Cypress Hill, Arcadde Fire, Yeah Yeah Yeahs, A$asp Rocky, Alabama Shakes, LCD Soundsystem, Imagine Dragons, y Chance The Rapper, entre muchos otros.

Habrá participaciones especiales como Greig Noire, Taylor Hawkins, Gus Dapperto, Perry Farrell (co-fundador de Lollapalooza) y hasta la ex primera dama de EEUU: Michelle Obama.

Marc Geiger, co-fundador de Lollapalooza opinó que tal vez recién en 2022 se podrá retornar a los espectáculos presenciales ya que los eventos “súper propagadores” como los deportivos y los recitales, no podrán funcionar bien mientras el virus aún esté presente.

El Lollapalooza Argentina se iba a realizar en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires desde el 27 al 29 de marzo y fue suspendido al decretarse la cuarentena total por la pandemia.

Edición 2019

(Fuente: Infobae)