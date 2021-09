El funk llega a Club Paraguay con Soul Bitches y Javier Malosetti

De jueves a domingo, Club Paraguay presenta una gran propuesta musical que abarca numerosos géneros y artistas. Se podrá disfrutar de los shows y ciclos musicales en formato bar, con una capacidad máxima de 280 personas sentadas en mesas de 2, 4 y 6, manteniendo el distanciamiento social seguido de un protocolo estricto para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19.



Programación:

JUEVES 09

PRIMER TURNO. SOUL BITCHES - 19:30HS

Soul Bitches se presenta en Club Paraguay en la primera edición de Sorry Not Sorry. La propuesta es una noche de música non-stop, con una dinámica de ida y vuelta con DJ Darío Jey tirando data picantísima. Soul Bitches se presentará en formato Big Band con Agustín Reynoso en saxo, Ignation en trompeta y DJ Tedos, haciendo scratch en las bandejas.

La banda propone una experiencia de Neo Soul y Funk con colores electrónicos creada en Córdoba, en 2018. El grupo está conformado por dos voces femeninas y tres instrumentistas.

El proyecto nació con el objetivo principal de empoderar y generar sororidad entre artistas mujeres, al tiempo que genera una fusión de géneros al servicio de una música sensual y vital en la que hay tanto lugar para el groove como para el virtuosismo.

Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $770)

SEGUNDO TURNO. FIESTA KATANA - 22:30HS



Katana nació en Córdoba capital en un contexto de cuarentena y consiste en una fiesta de ritmos urbanos. El reggaetón y neoperreo serán el núcleo musical. Además tendrá tintes de funk carioca, trap, dancehall y la novedad de incorporar ritmos ligados al mundo de la electrónica, pero sin dejar de lado lo urbano. Con esto nos referimos a ritmos como ser el afrohouse, house y “tecnoperreo”.

Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $660)

VIERNES 10

PRIMER TURNO. MALOSETTI Y LA COLONIA - 19:30HS



Javier Malosetti vuelve a Córdoba con La Colonia, por primera vez en Club Paraguay, desplegando lo mejor del Jazz, Funk, Soul y Blues al que nos tiene acostumbrados. La apertura estará a cargo de Andi Arias y La Macario Ruts Band (nuevo proyecto del gran pianista cordobés, miembro de Sur Oculto y Tórax entre otros).

Luego de una primera etapa con varios cambios en su formación, Javier Malosetti y su banda La Colonia se estableció en el clásico y contundente formato de cuarteto “teclado/guitarra-bajo/batería + voces”. Soul y Funk, Jazz y Blues. Rock a veces. Por esos mundos se mueve el repertorio y el sonido de La Colonia. El grupo fue ganador del Premio Gardel a la Música 2021.

Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $1760)

SEGUNDO TURNO. FIESTA BRESH - 22:30HS



La Bresh fue creada por un grupo de amigos y amigas en 2016 en la ciudad de Buenos Aires con la misión de armar un nuevo tipo salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, para promover un ambiente de libertad colectiva. La palabra "Bresh" suena con frecuencia en la movida nocturna, y se asocia directamente con mucho color, glitter y música que va más allá del reggaeton y la cumbia que suele escucharse en los boliches.

Entradas en Alpogo.com.

SABADO 11



PRIMER TURNO. SABOR CANELA - 19:30HS



La banda más sabrosa de Córdoba regresa a a los escenarios con un concierto explosivo en Club Paraguay que recorrerá su repertorio a través de reversiones únicas de sus temas y la participación especial de músicos invitadoos de la escena local.

Sabor Canela es una banda de cumbia que fusiona tradición latinoamericana con recursos de otros géneros como el rock, el indie y el pop. El grupo integrado por 10 músicos de todo el país cuenta con un disco de estudio y dos Ep editados. Actualmente se encuentran en pleno proceso de producción de nuevo material.

"Movimiento eléctrico" Lado A es su más reciente trabajo. Se trata de un disco de 4 canciones que se estrenaron en noviembre del 2019 en todas las plataformas digitales. Las canciones del Lado B se esperan para este 2021.

Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $1540).

DOMINGO 12



PRIMER TURNO. DANTE SPINETTA - 20HS

Antes de embarcarse en la producción de su nuevo disco, Dante vuelve a nuestra ciudad para ofrecer un concierto donde repasará diferentes canciones de su carrera solista, junto a su banda integrada por Rama Molina en Guitarra, Matías Méndez en Bajo, Axel Introini en Teclados, Pablo González en Batería y Carlos Salas en Percusión. Pinuer, el cantante oriundo de Bariloche, será el encargado de abrir la velada.

Entradas en Alpogo.com.



Información importante

Los tickets se venden en paquetes de 2, 4 ó 6 personas, que corresponden a la capacidad de las mesas del club, para mantener el distanciamiento social y poder disfrutar de los shows minimizando los riesgos de contagio. Se genera un boleto único por paquete, es importante que en el ingreso estén presentes todxs para asegurar un ingreso ordenado. También es importante respetar el distanciamiento social y seguir las instrucciones del personal de Club Paraguay.