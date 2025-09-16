El Hotel Boutique Villa Art, ubicado en La Cumbre, presenta una gran propuesta para recibir la primavera.

Se trata de un concierto de jazz, bossa nova y música latina acompañado de una selección de tapas irresistibles.

“Una noche perfecta se vive entre buena música y buen sabor”, señala la invitación del espacio que se encuentra en Belgrano 602, a 300 metros del centro de La Cumbre.

Los músicos que amenizarán la noche son Andrés Coppa en piano y Humberto Brizuela en saxofón.

La cita es el próximo sábado 20 de septiembre a las y las reservas se pueden realizar por Whatsapp. ¡Los cupos son limitados!