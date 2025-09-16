Para disfrutar
El Hotel Boutique Villa Art presenta un concierto de jazz acompañado de tapas irresistibles
Este sábado 20 de septiembre, el espacio ubicado en La Cumbre propone un gran plan para recibir la primavera.
El Hotel Boutique Villa Art, ubicado en La Cumbre, presenta una gran propuesta para recibir la primavera.
Se trata de un concierto de jazz, bossa nova y música latina acompañado de una selección de tapas irresistibles.
“Una noche perfecta se vive entre buena música y buen sabor”, señala la invitación del espacio que se encuentra en Belgrano 602, a 300 metros del centro de La Cumbre.
Los músicos que amenizarán la noche son Andrés Coppa en piano y Humberto Brizuela en saxofón.
La cita es el próximo sábado 20 de septiembre a las y las reservas se pueden realizar por Whatsapp. ¡Los cupos son limitados!