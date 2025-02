Más de mil músicos, incluyendo artistas reconocidos como Kate Bush, Damon Albarn y Annie Lennox, han lanzado un álbum sin sonido en señal de protesta contra la intención del Gobierno británico de permitir que las compañías de inteligencia artificial (IA) utilicen sin autorización obras protegidas por derechos de autor.

Entre quienes se han sumado a esta iniciativa se encuentran Paul McCartney, Elton John, Björn Ulvaeus de ABBA e incluso la actriz Julianne Moore, quienes exigen que sus creaciones sean protegidas.

Kate Bush se unió a este gran colectivo de músicos en la publicación del álbum titulado Is This What We Want? (¿Esto es lo que queremos?), una campaña que consiste en un vinilo con grabaciones simbólicas de estudios de grabación y salas de conciertos vacías. Los nombres de las pistas forman una declaración clara:

"El gobierno británico no debe legalizar el robo de música que beneficia a las empresas de inteligencia artificial".

Más de mil artistas han expresado su apoyo a esta causa, incluyendo a Jamiroquai, New Order, Pet Shop Boys, Hans Zimmer, Nigel Godrich, Tori Amos, Yusuf y Zero7. Todos los fondos recaudados serán destinados a la organización benéfica Help Musicians UK.

La propuesta del Gobierno, que actualmente está en proceso de consulta pública, permitiría a las empresas desarrolladoras de IA utilizar contenido de creadores disponible en internet para alimentar sus modelos, a menos que los titulares de los derechos decidan excluirse expresamente.

Los músicos esperan que esta acción genere conciencia sobre las posibles repercusiones de la IA en el futuro de la industria musical en el Reino Unido.

"El plan del gobierno entregaría gratuitamente el trabajo de toda una vida de los músicos a las empresas de inteligencia artificial, permitiendo que estas lo exploten y compitan contra ellos", declaró Ed Newton-Rex, compositor británico y principal impulsor del álbum.

Esta propuesta silenciosa también cuenta con el respaldo de artistas como Billy Ocean, Ed O'Brien de Radiohead, Dan Smith de Bastille, así como de bandas icónicas como The Clash y Mystery Jets.

El mensaje del álbum es contundente: "El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial".

Un debate controvertidoLos sistemas de inteligencia artificial funcionan recopilando grandes volúmenes de datos, como texto, imágenes o música en línea, para generar nuevo contenido similar al creado por humanos.

Si el plan del Gobierno sigue adelante, los artistas podrían ejercer una "reserva de derechos" que les permitiría excluirse del uso de su contenido por parte de la IA. Sin embargo, los críticos advierten que es prácticamente imposible para un escritor o músico notificar a miles de desarrolladores de IA que no desea que sus obras sean utilizadas con este propósito.

Un portavoz del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología afirmó en un comunicado que el actual marco de derechos de autor y regulación de IA en el Reino Unido está limitando el potencial de las industrias creativas, los medios de comunicación y el sector tecnológico, algo que consideran insostenible.

"Por eso hemos estado consultando sobre un nuevo enfoque que proteja tanto a los desarrolladores de IA como a los creadores de contenido, buscando una solución que permita a ambos sectores prosperar", explicó.

El portavoz también aseguró que "aún no se ha tomado una decisión" y que el Gobierno no avanzará hasta estar completamente seguro de que se ha diseñado un plan viable que satisfaga todas las partes involucradas.

