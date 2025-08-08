Canal 10 conversó con el Intendente de Tanti Emiliano Paredes quien adelanta detalles de este festejo tradicional de la localidad serrana.

El sábado 16 de agosto con una entrada popular de 7 mil pesos anticipadas y 10 mil pesos en puerta y destaca además el atractivo que genera la variedad de modos de cocción en que se sirve el cordero: a la estaca, al disco, chanfaina, a la parrilla, estofado y empanadas de la misma carne.

Por lo tanto invita a todos los que quieran llegarse al antifeatro Solar de Piedra, desde las 12 h . Actuarán Los Guaraníes, Grupo Ceibo, Pablo Lozano, Los Lirios; habrá stands con artesanos de la zona. Será el festejo central de un fin de semana largo en el que se podrán degustar platos elaborados en base a cordero en los distintos locales gastronómicos de Tanti.