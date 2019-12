En tiempos de balances, ránkings y cierres, el New York Times elaboró su listado de las 30 mejores series de la década. En esa selección hay productos de distintos puntos del globo y la producción de Sebastián Ortega, ocupa el puesto número 12.

“Un ex policía se infiltra en una prisión de Buenos Aires que parece una villa miseria fortificada y felliniana, en un espectáculo que hace que los dramas de prisiones de Estados Unidos parezcan una licencia de trabajo en Disney”, explica el periodista Mike Hale sobre la trama de la serie de Underground. Y aunque las palabras resultan un poco chocantes, no son erradas. Más si se tiene en consideración que una de las series más vistas de Netflix -que no integra el listado- es Orange Is the New Black, que muestra como una prisión es prácticamente una pasantía al hogar Rincón de luz.

En el listado completo de las series -que no incluyen a producciones norteamericanas- no se ve ningún otro título latino. En el puesto 21 está La Casa de Papel y parece que es suficiente de habla hispana. Inglaterra lidera el podio.

¡Mirá el ránking completo!

1 - Prisoners of War (Israel)

2 - Sherlock (Inglaterra)

3 - The Bureau (Francia)

4 - Happy Valley (Inglaterra)

5 - Gomorrah (Italia)

6 - The Crown (Inglaterra)

7 - Chewing Gum (Inglaterra)

8 - Fauda (Israel)

9 - Killing Eve (Inglaterra)

10 - A Very English Scandal (Inglaterra)

11 - Detectorists (Inglaterra)

12 - El Marginal (Argentina)

13 - Fleabag (Inglaterra)

14 - The Bridge (Dinamarca - Suecia)

15 - Unforgotten (Inglaterra)

16 - Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)

17 - Moone Boy (Irlanda)

18 - Babylon Berlin (Alemania)

19 - Please Like Me (Australia)

20 - Kingdom (Corea del Sur)

21 - Money Heist (España)

22 - Deutschland 83 (Alemania)

23 - The Returned (Francia)

24 - Norsemen (Noruega)

25 - My Mad Fat Diary (Inglaterra)

26 - Three Times Manon’ and ‘Manon 5 Years On (Francia)

27 - Broadchurch (Inglaterra)

28 - Sacred Games (India)

29 - Letterkenny (Canadá)

30 - This Is England (Inglaterra)