El Mercado de Arte Contemporáneo cerró su edición 2024 luego de cuatro intensas jornadas que reunieron a 54 galerías, más de 200 artistas de todo el país, y miles de asistentes en el Complejo Ferial Córdoba.



Bajo la curaduría de Roberto Echen, el espacio se consolidó como una plataforma de intercambio y reflexión, ofreciendo al público una experiencia diversa y enriquecedora a través de exhibiciones, performances, talleres y espacios de debate sobre el arte contemporáneo.



Esta edición contó con una cuidadosa selección de galerías, resultado de una convocatoria abierta que permitió la participación de proyectos tanto consagrados como emergentes. El jurado, compuesto por Alejandra Perié, Claudia Lamas, Nicole Moises, Diego Obligado y Agustín Bertona, evaluó cada propuesta con el fin de garantizar una muestra diversa y de alta calidad. Cada galería, a su vez, fue responsable de la selección de obras, aportando una variedad de enfoques y estilos que reflejaron la riqueza y el dinamismo del arte contemporáneo nacional.



El recorrido curatorial, diseñado por Roberto Echen, se estructuró bajo el concepto de “Arte y Valor”, explorando la relación y las tensiones entre ambos términos. Este enfoque dio lugar a cuatro trayectos curatoriales, cada uno pensado para resaltar las diferentes prácticas y perspectivas que caracterizan las propuestas seleccionadas.



La feria estuvo organizada en distintos espacios, cada uno con propuestas únicas; en la Zona Crespo, el público pudo acercarse a galerías nacionales e internacionales consolidadas; mientras que en Zona Bonino se presentaron nuevas generaciones de galerías y proyectos en crecimiento.



Por su parte, Zona Editada, curada por la artista Gi Cassettai en articulación con FARO, se destacó como un espacio experimental de producción editorial y de performance. Concebida como un laboratorio creativo, esta zona abordó la edición desde una perspectiva relacional, donde el libro físico se transformó en un dispositivo dinámico y experimental. Las actividades incluyeron talleres, conversatorios y performances en vivo, que invitaron a los participantes a participar de procesos de creación.



La grilla también contó con un ciclo de “Conversaciones sobre las perspectivas económicas de la Propiedad Intelectual en las Artes Visuales” en la Zona Auditorio, una propuesta que reunió a diferentes actores del sistema artístico argentino para debatir el impacto de la propiedad intelectual en las artes visuales. Esta iniciativa fue organizada por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en articulación con FARO.



Una de sus claves estuvo una vez más en la gratuidad del ingreso, planteada para ampliar los públicos y garantizar el acceso de cada vez más personas a este tipo de propuestas. Si bien se reconoce que el evento tiene públicos específicos, en esta edición, el 49% del público asistió por primera vez, según los datos del Observatorio Cultural de la Municipalidad de Córdoba. Esto se completó con transporte gratuito a través de una línea especial de Tamse, que conectó entre la Plaza España y el Complejo Ferial durante el fin de semana.



MAC 2024 cerró con un total de 198 obras vendidas, un 18% más que en la edición anterior. Estas transacciones no solo fortalecen el sector del arte, sino que también aportan al crecimiento de las industrias culturales locales y regionales. Además, el 70% de los galeristas reportó haber entablado contactos de interés con el público, lo que podría facilitar futuras ventas; y el 76% de los expositores destacó las valiosas conexiones y relaciones públicas establecidas con colegas y profesionales del sector.



Un año más, en el marco del Programa Adquisición, el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) sumó a su colección la obra “Instalación” de Dana Fanego, artista representada por Brújula Invisible, Galería de La Falda; y la Agencia Córdoba Cultura incorporó al patrimonio del Espacio Cultural Museo de las Mujeres (MuMu) las obras de seis artistas. Además, el Premio In Situ, otorgado por los coleccionistas Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, reconoció las producciones de Juan Suárez y María Carolina Moreno con un incentivo económico, impulsando el desarrollo de escenas artísticas en distintas regiones del país.



Durante las cuatro jornadas, el Mercado de Arte Contemporáneo se enriqueció con intervenciones musicales de la mano de los DJ’s Vora y Martín Moretto, el dúo de Fede Gaumet y Jero Piazza, la banda emergente Rosa Profunda, y el proyecto The Rhythm Gamblers, invitando al público a vivir una experiencia multisensorial que combinó diversas formas de expresión artística.



La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicación y Cultura de la Municipalidad de Córdoba; junto a la Agencia Córdoba Cultura, FARO (Asociación Civil de Galerías de Córdoba), Fundación Pro Arte Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Provincial de Córdoba; con el acompañamiento de BANCOR. De esta forma, se realizó un trabajo de cogestión entre instituciones públicas y el sector privado que hicieron posible una feria de esta magnitud.





El secretario de Comunicación y Cultura municipal, Mariano Almada, aseguró que: “La articulación entre el sector público y privado ha sido fundamental para el éxito de MAC 2024. Esta colaboración no sólo permitió llevar la feria a una escala mayor y alcanzar una mayor diversidad de propuestas, sino que también impulsó un crecimiento notable en las ventas, beneficiando directamente a los artistas y galeristas. Este tipo de trabajo conjunto demuestra cómo la cultura puede ser motor de desarrollo y generar oportunidades para el sector artístico en nuestra ciudad”



En tanto, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, con respecto al evento dijo: “Fue posible porque todos decidimos que funcione. Un Estado inteligente junto al sector privado, como sucede en Córdoba, es una demostración de lo que debería suceder en Argentina. Celebramos que los artistas vendan y nos sigamos encontrando en estos espacios que humanizan”.



Con todo esto, MAC 2024 culminó consolidándose como un espacio clave para el arte contemporáneo en la región. Durante sus cuatro jornadas, la feria presentó propuestas innovadoras, promoviendo el diálogo entre artistas, galeristas y el público. Con una curaduría que exploró las tensiones entre arte y valor, MAC reafirmó su compromiso con la diversidad creativa y el impulso a la producción artística de vanguardia, fortaleciendo el panorama cultural contemporáneo de Córdoba.