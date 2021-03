El cortometraje T eoría social numérica , de Paola Michaels, y las películas Bandido , de Luciano Juncos y El universo de Clarita , de Tomás Lipgot (documental animado, parte de Baficito), serán los títulos que iniciarán la edición 2021 de BAFICI, el miércoles 17 de marzo.

En el caso de "El universo de Clarita", contará con subtítulos para no oyentes en la proyección presencial y en su transmisión online tendrá opción de subtítulos para no oyentes o audiodescripción para no videntes.

"Teoría social numérica", de la directora colombiana radicada en Buenos Aires Paola Michaels, tendrá su premiere americana con un relevante antecedente: acaba de ganar como mejor cortometraje en el prestigioso Festival de Biarritz.

Bandido, de Luciano Juncos, cuenta la historia de un cantante popular en plena crisis creativa que -a partir de un episodio traumático- se reencuentra con un viejo amigo y vuelve a sus raíces en busca de la inspiración perdida.

Esta película producida por Dalmira Films contó con el apoyo del Polo Audiovisual del Gobierno de Córdoba.

"Bandido" se verá en una función especial en el Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el comienzo del BAFICI, uno de los festivales de cine independiente más importantes de Latinoamérica.

Osvaldo Laport es quien interpreta a Roberto Benítez, un cantante de cuarteto en crisis. Vive una circunstancia delictiva, motivo por el que recibe la ayuda de sus vecinos. El elenco también cuenta con artistas cordobeses como Juan De Battisti y Magdalena Combes Tillard, entre otros.

Según Javier Porta Fouz, director del Festival : " Bandido es una de las películas que queremos destacar en el Bafici, porque la idea de cierto cine como gueto no nos va, el cine es cine".

Vemos el trailer de Bandido

'El bandido', de Luciano Juncos - Trailer