“Soy COVID Positivo”. Con estas palabras daba a conocer la noticia en sus redes sociales, el humorista que interpreta al Oficial Gordillo.

El artista presenta su espectáculo "Más vivo que nunca" en Tucumán y en Carlos Paz. Ayer jueves, ya no pudo presentar función en Tucumán, donde había agotado las entradas. Este viernes por la mañana anunció que suspendía las presentaciones en el Teatro Luxor de Carlos Paz.



Miguel Martin contó que el día martes comenzó a sentir dolor leve de garganta, algo de tos y dolor de espaldas. "El Miércoles ya no tenía voz entonces hice una consulta por precaución, el Jueves me hicieron el hisopado y hoy Viernes ya me dieron el resultado Positivo. Debo estar aislado 14 días desde el día de los síntomas o sea hasta el Lunes 25 de Enero de esta manera si esta todo bien podré retomar mis actividades recién el Martes 26 de Enero. Vamos a reprogramar y agregar fechas para toda la gente afectada", aseguró.

Mirá el mensaje completo que difundió en sus redes. Al final, se encuentran los datos para recuperar el dinero de las entradas de las funciones que no podrá presentar.