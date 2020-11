La banda Los Siberianos, presenta "Cuenta Conmigo", su costado de música más folk.

Escuchalo aquí.

"¿A quién le dirías cuenta conmigo? Y más bien, a quién le demostrarías que no es por compromiso o una simple muletilla de WhatsApp. "No es una picardía que guardes mi nombre, ni tampoco un deber que me llames. Pero si alguna vez te sientes sola, cuenta conmigo"", expresan desde la difusión.

Los músicos pintan una tierna y lúcida canción folk de amor para calmar esta psicosis en la que vivimos, ahora acrecentada por la pandemia y la constante exposición a las pantallas. "La música es nuestra amiga. Y viviremos en ella", sostienen.

"Cuenta Conmigo" es el cuarto adelanto del segundo disco, luego de "Perdido Entre La Gente", "Nieve Bonaerense" y "La Mentira Trágica" de Los Siberianos.

El 2020 le deparaba a Los Siberianos su primer desembarco Europeo en el marco del Primavera Sound y la pandemia pospuso el sueño, al menos, un año más. Mientras tanto el grupo pampeano continúa presentando con entusiasmo adelantos de lo que será su segundo disco de estudio a lanzarse a inicios de 2021.

"Lo que podemos transmitir con vehemencia es que este combo pampeano ya siente haber triunfado. Tocar y estar juntos, sostener la música bien interpretada, hacer grabaciones de calidad y haber girado por sudamérica los consolida desde adentro hacia afuera", continúa el comunicado.

Sobre Los Siberianos

A finales del 2018 editan su álbum debut “Algo Tuyo” con notable recibimiento del público en general y la prensa especializada. El mismo fue presentado durante todo el año 2019 en Capital Federal, Montevideo, Córdoba, Rosario, La Plata, Neuquén, General Roca y Santiago del Estero y una gira de cuatro fechas por Brasil a proposito de su participación en el SIM (Semana Internacional de la Música de Sao Paulo).

“Lo que nos hace una banda, además de las canciones, es que somos amigos. Esa es nuestra esencia. De otra manera seríamos una agrupación” destacan los integrantes.

Cinco hermanos de la vida, los Siber, le ponen cuerpo y carisma a una música visceral y despojada en la que hay siempre un hilo claro: la criolla, el fuego y lo invisible. Nunca pasan inadvertidos, “en la calle nos han regalado vinos y también nos han pegado sin razón.

Los integrantes son: Tomas Cortina (guitarra acústica y voz), Joaquín González (guitarra eléctrica y voz), Ramiro Achiary (guitarra eléctrica), Julian Pico (Bajo y coros), Roberto Figueroa (batería).

Escuchá los otros adelantos del próximo álbum: "La Mentira Trágica" y "Perdido entre La Gente".