Mientras la conmoción por la muerte de Diego Maradona aún golpea a los argentinos, artistas, agentes culturales y celebridades más allá del ámbito deportivo se hicieron eco de la despedida en redes sociales. Repasamos algunos mensajes destacados.

No asimilo la noticia ... Un tipo así no muere nunca... Dolor y tristeza ... 🖤 #Maradona la Argentina no lo puede creer ...