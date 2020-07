Diez años atrás Evanescense irrumpía en la escena musical posicionándose como favorito en el público adolescente. Entre el metal, el pop y la lírica, propusieron una estética oscura y potente que combinaba muy bien con sus videos que abordaban temáticas igual de intensas.

Bring me to life y My Immortal se transformaron en clásicos bien diferentes pero iguales de efectivos. Su vocalista Amy Lee llegó a participar del MTV Unplugged de Korn con una versión memorable de Freak On A Leash.

Korn feat Amy Lee Freak On A Leash HD

Ahora son nuevamente noticia tras la publicación de su nuevo corte The game is over, el juego se acabó, una canción que una década después de esos éxitos, sigue fiel a sus orígenes. “Esta canción trata sobre estar hartos de la fachada. Los disfraces que usamos para que los demás se sientan cómodos, los sentimientos internos son muy diferentes de lo que mostramos en el exterior para que quepan dentro de los límites de lo que es socialmente aceptable, o lo que no te hará desagradable o demasiado extraño", expresó Amy.

¡Mirá lo nuevo de la banda!