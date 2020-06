El Teatro Colón emitirá este domingo a las 20 la función de despedida del bailarín argentino Iñaki Urlezaga, que protagonizó el ballet "Romeo y Julieta" para despedirse de los escenarios junto a la intérprete del Royal Ballet de Londres Lauren Cuthbertson en el rol de Julieta.

"Fue un día de miles de sentimientos encontrados, con ese telón que no se iba a abrir y cerrar nunca más delante de mí, con esa chaqueta que ya no me iba a poner", rememoró en diálogo con Télam el bailarín sobre aquella jornada del 23 de septiembre de 2018, cuando ante un Teatro Colón colmado cerró una carrera sobresaliente que lo llevó a destacarse en las más prestigiosas compañías del país y del mundo.

Las cualidades interpretativas de Urlezaga le hubieran permitido decir adiós con cualquier obra, pero él quería cerrar ese recorrido con un personaje: "Siempre que pensé en despedirme, imaginé que sería interpretando a un personaje porque creo que lo importante para un artista es poder contar una historia. En ese sentido, Romeo tiene infinidad de facetas y de emociones genuinas a las que un artista le puede aportar lo propio para poder enriquecer esa obra".

La emotiva función se podrá ver mañana a las 20 desde las cuentas que el Teatro Colón tiene en las redes sociales y también en la página www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa.

Aquella historia de pasión adolescente y desencuentros entre las familias Capuleto y Montesco, escrita por William Shakespeare hace 423 años, fue transpuesta al lenguaje de la danza por Leonid Lavrovsky, que estrenó su obra el 11 de enero de 1940 sobre la conmovedora música de Serguei Prokofiev.



Luego de esa primera versión, aplaudida en todo el mundo, los más célebres coreógrafos del siglo XX volvieron sobre el drama del amor teñido de muerte entre Romeo y Julieta: Jonh Cranko en 1962 creó una adaptación para el Stuttgart; Kenneth MacMillan hizo lo propio para el Royal Ballet en 1965 (con los protagónicos de Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn); y Frederick Ashton también propuso su versión para el Ballet Real de Dinamarca en 1955.



La función de despedida de Iñaki Urlezaga retoma la propuesta del británico Kenneth MacMillan, en versión coreográfica de Susan Jones y Clinton Luckett, con la sólida interpretación del Ballet Estable del Teatro Colón y de la orquesta del primer coliseo argentino, con dirección musical del maestro Enrique Arturo Diemecke.

(Fuente:Télam)