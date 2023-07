Llega a la cartelera invernal, la obra “Othilio, el Mozo del Venecia”, una comedia oscura del Teatro Minúsculo

sobre “Otelo” de William Shakespeare.



La pieza teatral se estrena el miércoles 19 de julio a las 21. Las entradas anticipadas a $2500, se consiguen en antesala.com.ar. Luego, continúa con funciones el jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio, a las 21.



La cita es en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326).



Sobre la obra



En el Venecia Pub se aproximan nuevos desafíos. Thiago, su comediante residente, compite por el puesto de encargado con Othilio, el jefe de mozos, que luchará por regular sus emociones mientras mantiene en secreto su romance con Desdémona, la cantante de jazz. Thiago empleará todos sus recursos dramatúrgicos para lograrlo, aunque tenga que sembrar desconfianza, discordia, celos y lleve a Othilio a un desenlace sin retorno.



La mirada de Shakespeare sobre nuestros comportamientos nos interpela desde 1622 hasta la actualidad y parece ser inherente a nuestra condición de seres humanos. Si nos preguntamos ¿Qué vuelve clásico a un clásico? podríamos llegar a la conclusión que es nuestra propia miseria que se repite en un eco que rebota sin desvanecerse. Espectáculo ganador del Fondo Estímulo a la Actividad Teatral Cordobesa 2022/2023.



Dramaturgia: Jorge Monteagudo. En escena: Liliana Angelini, Ana Balliano, Xavier del Barco, Lorena Cavicchia, Valentina Calvimonte, Gonzalo Dreizik, Carlos Lima y Jorge Monteagudo. Música: Enrico Barbizi. Dirección, puesta en escena y producción general: Teatro Minúsculo.



Sobre el Teatro Minúsculo



El Teatro Minúsculo se funda en el año 2001 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Es un colectivo de producción teatral que centra su trabajo en la búsqueda de nuevos lenguajes teatrales y aspectos creativos ligados a la improvisación. Sus diversas producciones se caracterizan por su particular sello personal determinado por el cruce de estéticas y lenguajes escénicos. Othilio, el Mozo del Venecia es su primera producción para espacio teatral donde se parte de una dramaturgia previamente escrita.



Desde 2001 presentan "Piezas Teatrales de Combustión Espontánea”, slogan que inventaron para definir una propuesta cuyo eje es el trabajo de los actores y actrices como generadores de poéticas particulares.

“Como el objetivo no es la ocurrencia actoral sino generar mundos con recursos mínimos, decimos que No es improvisación, es Minúsculo. Para Othilio, el Mozo del Venecia partimos de un texto previo y un proceso de ensayos sistemáticos donde el eje fundamental continúa siendo el trabajo actoral. Por tal motivo decimos que No es Minúsculo, es una Comedia Oscura Extra Large”, expresa el grupo.



Jorge Monteagudo cuenta de qué se trata la obra que se verá en el Sindicato de Maravillas:

Jorge Monteagudo brindó una entrevista a Cba24N, donde nos cuenta cómo surge la idea de hacer una obra con guión escrito previo, lo que modifica las tradicionales características del Teatro Minúsculo: “Siempre apostamos por desafíos. Trabajar con la técnica de la improvisación nos permite aproximarnos a materiales diferentes cada vez con la dinámica particular de que esa experiencia no se vuelve a repetir, tanto para el público como para nosotros. Hemos trabajado sobre diversos materiales que funcionan como disparadores creativos: literatura, películas, series de televisión o nuestro propio entorno tomando sucesos, noticias o hechos resonantes -históricos o actuales-, que funcionan como componentes intertextuales para generar diversas capas de sentido. El enfoque suele tener elementos paródicos y satíricos que son trabajados mediante multiplicidad de recursos actorales y escénicos”.



El actor, director y dramaturgo, comenta que anteriormente el grupo presentó “Elíptico”, “una obra que también partió de un texto dramático y que se presentó en las instalaciones de un gimnasio”.



Un desafío para el teatro independiente en Córdoba



El artista destaca la existencia de una nueva sala teatral en Córdoba: “La apertura del Sindicato de Maravillas fue el detonante para proponernos un nuevo desafío, encontrar un nuevo formato para nuestro sistema de producción. Con este fin se retoma la idea de trabajar con un texto previamente escrito pero con la intención de abordar la reescritura o versión dramática de un clásico. Surge entonces el desafío de trabajar sobre Othelo, de Shakespeare debido a que su diversidad temática nos permite hacer una apropiación y una re lectura”.



“Al mismo tiempo, diseñar un proyecto para una sala teatral, corrernos del formato bar o espacio alternativo y sobre todo profundizar en el desarrollo de personajes y comportamientos. La idea sobre el qué estaba clara: Otelo. La idea del cómo no tanto y eso se convirtió en el desafío”, destaca Monteagudo.



Enrico Barbizi realiza la banda sonora de “Othilio" e invita a ver la obra en Córdoba:



“Othilio”, una comedia negra en una Córdoba atemporal

-Como autor de la obra, ¿Qué significa tomar un texto de Shakespeare en los tiempos actuales? ¿Por qué seleccionaron a Otelo, les gustaría hacer otras novelas del autor inglés?



En principio, optamos por faltarle el respeto. A veces se corre con el error de la solemnidad, a mi parecer, al trabajar con los que ahora llamamos clásicos. El público en general sabe sobre la historia de Otelo. Entonces: ¿qué se puede hacer con esa historia, con esos personajes, con ese drama? ¿Cómo podemos tomar los elementos, cambiarles el contexto y llevarlos a un tono de comedia? Y a la vez, como sucede en la producción de Shakespeare, reflexionar sobre la comedia, sobre los límites, sobre el teatro.

Situamos a Othilio en una Córdoba atemporal reforzando y extremando los elementos de comedia negra mediante elementos paródicos y satíricos. En ese entramado volcamos nuestra mirada crítica sobre el acontecer político y social de la idiosincrasia cordobesa y sus claroscuros. Othelo nos lleva a abordar temáticas como la envidia, los celos, el amor, la lealtad, el poder, la discriminación en sus diversas formas, la ambición, la violencia de género. Desde Shakespeare hasta hoy nada parece haber cambiado mucho. Es más, esos conflictos se han profundizado y extremado. No hemos pensado aún en trabajar sobre otro texto de Shakespeare.

-¿Cómo es la etapa actual que está atravesando el grupo de Teatro Minúsculo?



Estamos en un momento de mucha adrenalina y entusiasmo. También de reencuentro porque para este proyecto se han sumado antiguos integrantes y es tal la química de trabajo que es como si anoche hubiésemos improvisado juntos. A esto se suma la continua reflexión acerca de nuestros procesos artísticos, somos un equipo de trabajo donde es fundamental la mirada de cada persona.



Nuestro macro objetivo es capitalizar los 23 años de trabajo en conjunto y la conjunción de una poética particular en una pieza teatral con una duración a la que no estamos acostumbrados: si vamos a tomar un desafío, que sea en grande.



Sobre los próximos proyectos del grupo, Jorge nos cuenta que están muy enfocados en Othilio y que pensaron en hacer un trasnoche de Piezas Teatrales de Combustión Espontánea luego de una función de Othilio. “¡Así de arriesgados somos! ¡O de inconscientes!”, comparte el director.



-Como actor, director, dramaturgo y encargado de un espacio teatral, gastronómico y cultural; ¿puede dar una opinión sobre la situación actual del teatro independiente en Córdoba?



El teatro independiente en Córdoba está en permanente crisis. Es su estado natural y ese es el motor que lo impulsa a seguir produciendo. Los hacedores teatrales sabemos que es difícil llevar público a los espectáculos, es un trabajo de hormiga y personalizado. Las redes sociales han facilitado ese trabajo pero también hay multiplicidad de propuestas de toda índole y muchas veces depende del algoritmo, del feed, o del micrófono del celular que se conecta a google sin que sepamos. Al teatro independiente le cuesta llegar. Siempre digo que hay que salir a buscarlo, es difícil que te llegue. Ahí no se sabe qué pasa con el algoritmo. La realidad es que por suerte a Sindicato de Maravillas le está yendo muy bien con las propuestas y a esto se suma la fusión con La Nave Escénica.



Tal vez ese sea un ejemplo bien gráfico de lo que sucede con el teatro independiente: cierra un espacio debido a emprendimientos inmobiliarios especulativos pero dos salas teatrales redoblan la apuesta y se potencian para continuar funcionando y apostando por las propuestas artísticas independientes.