El tradicional Teatro Real exhibe obras de gran nivel cultural. La Comedia Cordobesa realiza un Homenaje a Federico García Lorca con la obra Verde que te quiero Verde; con fragmentos de algunas de sus obras más reconocidas. Continúan los domingos infantiles: el Teatro Estable de Títeres sale a escena con Los Cuentos que se Comió el Sapo, libro-objeto que despliegan escenarios para contar historias; y la Comedia Infanto Juvenil presenta Il Sole Blu, donde dos personajes nos llevan a navegar por el mundo mágico de la música.



Además, recibe a los elencos estables del Teatro del Libertador. En coincidencia con el día del 100° Aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana realiza un concierto homenaje al músico. El Coro Polifónico se presenta con una fórmula de dúos, tríos y cuartetos de grandes títulos de ópera y La Banda Sinfónica de la Provincia invita a un Viaje sonoro.



Mirá toda la programación:



Comedia Cordobesa

Viernes 5 y Sábado 6 – 21hs

“Verde que te quiero verde”. Textos: Federico García Lorca. Dramaturgia: Raúl Sánchez y colaboración de los actores. Asistencia de dirección: Gabriela Grosso y Luis Torres. Dirección general: Raúl Sánchez. Elenco: Diana Lerma, Lucia Nocioni, Silvia Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Grosso, Gioavanni Quiroga, Oscar Mercado y Lautaro Metral. Sala Carlos Giménez.

Homenaje al poeta Federico García Lorca, con fragmentos de algunas de sus obras: "Yerma", "El retablillo de Don Cristóbal", "La casa de Bernarda Alba", "Doña Rosita la soltera", poemas del Romancero Gitano y Poeta en Nueva York.” Entradas desde $200 Autoentrada.



Teatro Estable de Títeres

Domingo 7 – 18hs

“Los Cuentos que se Comió el Sapo”. Elenco: Santiago Mateos y Hernán Danza. Técnica: teatro de papel, libro pop-up. Sala Carlos Giménez. Dos narradores vienen a presentar los cuentos que se ha comido el sapo. Traen un libro-objeto que desplegará escenarios para contar historias. El público elige una de un repertorio de cuatro cuentos breves: “Vuelo primavera”, “Pegaso”, “Copérnico”, “Camellos y flores”. Edad: a partir de los 4 años. Entradas: menores $150 adultos $300 Autoentrada.



Comedia Infanto Juvenil

Domingo 14 – 18hs / Sábado 27 - 18hs

“Il Sole Blu”. Dirección: Eric Venzon. Dramaturgia: Sorbera, Etchezar, Venzon. En escena: Brenda Sorbera, Matias Etchezar. Sala Carlos Giménez. Dos personajes músicos, definidos por la necesidad de existir e interpretar piezas musicales, mágicamente aparecen en un mundo de partituras. Descubren que el lugar está repleto de instrumentos musicales. Allí se aventurarán e intentarán dar lectura y ejecución a una particular y descomunal sinfonía. En estética de clown, con pases de humor, haciendo fácil lo difícil y muy difícil lo fácil, estos personajes nos llevarán a navegar por el mundo mágico de la música y sus encantos. Edad: a partir de los 3 años. Entradas: menores $150 adultos $300 Autoentrada.



Orquesta de Música Ciudadana

Jueves 11 – 20hs.

“El Centenario de Piazzolla”. Director: Damián Torres. Sala Carlos Giménez. Entradas: desde $ 600 Autoentrada. En coincidencia con el día del 100° Aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana realiza un concierto homenaje al músico que reinventó el bandoneón, con las actuaciones destacadas de Mery Murúa y Gustavo Visentín, intérpretes vocales de la orquesta.

La dirección artística es del maestro Damián Torres, bandoneonista y director titular de la agrupación. Torres tiene un lugar importante en la nueva generación de artistas de tango, por su trabajo como compositor, arreglador y director de orquesta.



Este programa tiene obras instrumentales, Buenos Aires hora cero y Violentango, y otras cantadas con la participación de Mery Murúa y Gustavo Visentín, que Piazzolla compuso sobre letras de Eladia Blázquez, Horario Ferrer, Jorge Luis Borges y Pino Solanas.



Coro Polifónico de Córdoba

Sábado 13 – 20hs

“Pasajes de ópera”. Directora: Cecilia Crocce. Sala Carlos Giménez. Entradas: desde $ 300 Autoentrada. El Coro Polifónico de Córdoba se presenta con una fórmula de dúos, tríos y cuartetos de grandes títulos de ópera, a cargo de solistas del coro con acompañamiento en piano de Andrea Mellía. La dirección musical es de la maestra Cecilia Crocce.

En el concierto del Coro Polifónico, se escucharán pasajes de las óperas L´elisir d´amore, de Gaetano Donizetti, Norma, de Vincenzo Bellini, Lakmé, de Léo Delibes, Lolanta, de Piotr Ilich Chaikovski, Las bodas de Fígaro y Cossi fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, y Rigoletto, con música de Giuseppe Verdi.



Banda Sinfónica de la Provincia

Viernes 26 – 20hs

“Un itinerario musical”. Director: Andrés Acosta. Sala Carlos Giménez. Entradas: desde $ 300 Autoentrada. La Banda Sinfónica de la Provincia invita a un Viaje sonoro. El concierto comienza con la obertura Albamar, del estadounidense James Barnes, una obra característica de la música para banda sinfónica, que marcó un precedente en el desarrollo de la orquestación moderna para este tipo de agrupación, en la que reinan los instrumentos de viento y percusión.



Más adelante, el viaje hará escala en el popular intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, una muestra de la dimensión que la música española de tradición popular puede alcanzar al ser trasladada a un gran conjunto de vientos y percusión, una banda de música, como le llaman en España.



El próximo destino es México, representado en la Conga del fuego, de Arturo Márquez. La conga es un baile de carnaval cubano, proviene de una danza precolombina conocida como Fuego nuevo. De allí a Colombia, con La gaita de Arlington, de Victoriano Valencia, se trata de un género tradicional del Caribe colombiano.

"El concierto tiene una sonoridad brillante, que pretende mostrar la variedad de repertorios y sonoridades que la banda sinfónica puede mostrar a través de su versatilidad", concluye Andrés Acosta, destacado director y compositor, nacido en Ibagué, Colombia. En 2020, asumió la dirección artística de la Banda Sinfónica de la Provincia.



Domingos Infantiles

Domingo 28 – 17:30hs

“La Payasa Alhelí”. En escena: Jorgelina Castagno. Sala Carlos Giménez. La payasa Alhelí es un personaje interpretado y creado por la actriz, escritora, directora y docente de teatro Jorgelina Castagno que desde hace catorce años se desarrolla en los veranos de Villa Carlos Paz.



Recorriendo así diferentes localidades de la Provincia de Córdoba y provincias del país. Obtuvo tres premios Carlos a lo largo de su carrera. Edad: a partir de los 2 años. Entradas: desde $150 Autoentrada.



Información sobre las entradas



Para todas las funciones, las entradas están disponibles solamente mediante https://ventas.autoentrada.com/ La compra puede hacerse con tarjetas Visa, Mastercard, Naranja y Maestro. Después de efectuada la compra, se recibirá un código QR que servirá para presentar al personal de sala mediante el teléfono móvil.

Es importante aclarar que antes de efectuar la compra, la persona interesada deberá registrarse en el sitio de venta on-line ingresando a Mi Cuenta. Esto facilitará la compra de otro tipo de localidades incluidos museos.



Se recomienda al público asistir a la sala con 60 minutos de anticipación a la hora de inicio, para facilitar un ingreso fluido y ordenado.

De acuerdo a las normas del protocolo actual, la capacidad de la sala del Teatro Real es de 192 localidades.



Siguiendo el procedimiento para este tipo de actividades con público, no se permitirá el acceso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior a 37,5° C al momento del control.