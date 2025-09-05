En el programa Es un Montón de Canal 10, estuvieron el Toro Quevedo y Carlos de Piano brindando una entrevista exclusiva. Recientemente, el Toro fue postulado por su canción “Eres la mejor” para la próxima edición del Latin Grammy que se celebrará en noviembre en Las Vegas.



Días atrás, el Clúster Audio, Sonido y Música dio a conocer a las nueve producciones discográficas locales que se postularon para el prestigioso premio, marcando un hito histórico para la música de la provincia. Entre los seleccionados, está el Toro Quevedo.

En una entrevista íntima en la señal universitaria, los destacados músicos Toro Quevedo y Carlos de Piano, referentes del cuarteto cordobés, compartieron anécdotas y reflexiones sobre sus trayectorias y el estado actual del género. La charla se centró en la postulación de Quevedo al Grammy Latino y en su debut en la música y el cierre de una etapa crucial para de Piano con La Barra.

Un reconocimiento que le "cambió la vida"

El Toro Quevedo expresó su sorpresa y emoción por la postulación de su tema "Eres la mejor", un reconocimiento que considera el fruto de toda su carrera. Aunque la noticia se mantuvo en secreto durante 25 días, el artista ya se está preparando para la nominación y si es necesario viajar a la ceremonia, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

De la amistad a la admiración

La entrevista también destacó la profunda amistad entre ambos artistas. Carlos de Piano recordó cómo, de joven, admiraba a sus colegas y soñaba con estar a su nivel. Este sueño se materializó no solo en una exitosa carrera, sino en una amistad genuina. De Piano enfatizó que en el cuarteto no existe la envidia, sino un profundo respeto por las trayectorias de cada uno, y que la música de La Barra ha sido un reflejo de su admiración por otros grandes del género.

El Toro Quevedo compartió un recuerdo conmovedor de sus inicios: su primer trabajo como ordenanza en un banco en Río Cuarto, donde fue descubierto por el legendario Pato Lugones. Quevedo relató con humor el casting para Chébere, donde se equivocó en la letra de una canción, pero logró el puesto gracias a su carisma e improvisación.



Finalmente, Carlos de Piano habló sobre el inminente final de La Barra, que se despedirá con tres últimos bailes. Con serenidad, el artista explicó que este es el momento de cerrar un ciclo para poder empezar otro, ya que ha cumplido todos los sueños que se propuso con la banda. A pesar de la tristeza por el fin de una era, mira al futuro con optimismo y gratitud por todo lo vivido.

Además, durante la entrevista disfrutamos de la interpretación de dos de las canciones más populares del Toro Quevedo, junto a Andrés Coppa en el piano de Canal 10.

Mirá la entrevista con el Toro Quevedo y Carlos de Piano en Canal 10:

El Toro Quevedo interpretó la clásica y popular “En Septiembre fuiste mía” en Canal 10:

Escuchá también “Leña seca”: