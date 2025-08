Hermann Schreiner, con apenas 31 años, ya ha forjado una brillante carrera en el mundo de la música. Actual primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, su trayectoria incluye hitos destacados de perfeccionamiento y logros tanto en el plano nacional como internacional. En esta entrevista concedida a las Radios de SRT Media, adelanta el concierto del próximo jueves titulado: 𝑫𝒊á𝒍𝒐𝒈𝒐𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒐𝒄𝒐𝒔: 𝑳𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔, dedicado a rendir homenaje a Nina Diehl, violonchelista recientemente fallecida, quien fue primero una maestra inspiradora y, más tarde, amiga, colega y compañera.

Sobre el programa, Hermann explica:

“El programa del próximo jueves estará dedicado íntegramente a la música barroca, específicamente del siglo XVIII, y será muy variado, con obras de diversas nacionalidades y formatos.

Lucía Luque, violinista cordobesa y referente sudamericana en violín moderno y concertino de nuestra Orquesta Sinfónica de Córdoba, interpretará como solista una pieza muy virtuosa y poco frecuentada de Giuseppe Tartini: el Concierto en La mayor D 96. Luego, Diego Nadra, considerado el mejor oboísta barroco del país y también integrante de la Orquesta, abordará el Concierto en Re menor para oboe, cuerdas y continuo de Alessandro Marcello, Op. 1 N.º 2 (S-Z799).

Eduardo Gramaglia, pianista y clavecinista de amplia trayectoria en nuestro medio e integrante la Orquesta de Cuerdas Municipal interpretará una obra maestra del repertorio universal: el Concierto para clave en Re menor, BWV 1052, de Johann S. Bach.

Por mi parte, interpretaré el Concierto para violonchelo en Fa mayor RV 412 de Antonio Vivaldi. El programa incluye, además, una transcripción y adaptación para orquesta de cuerdas que yo mismo realicé de la Sonata para piano N.º 12 en Fa mayor, K. 332, de Wolfgang Amadeus Mozart —un ejercicio habitual en la época—, de la cual haremos el primer movimiento a modo de obertura. También interpretaremos el Concerto grosso en Fa mayor, Op. 6 N.º 9, de Arcangelo Corelli, con Lucía Luque y Claire Fahy como solistas de violín.

Nos acompañan en esta ocasión destacados instrumentistas del medio cordobés como Hebe Asrin, Huayra Bustillo, Ivana D’Amelio, Graciela Chamale y Mariana Villarreal en violines, Alejo Moreno y Dolores Nycz en violas, Emmanuel Mazzuchelli en violoncello y Gustavo Aiziczon en contrabajo.

En este concierto, originalmente, iba a participar también Nina Diehl…”

Nina Diehl: maestra y referente

“A Nina la admiré desde que conocí su arte. Mi acercamiento a la música antigua fue gracias a la posibilidad de escuchar acá en Córdoba música barroca con instrumentos originales, gracias a la Barroca del Suquía, de la que ella fue fundadora junto a Manfredo Kramer. En los 2000, haber podido escuchar música “históricamente informada” en vivo, fuera de Europa o Estados Unidos, era algo muy poco común…

En 2014, Nina organizó una masterclass con el chelista húngaro Balázs Máté, y ese fue mi primer contacto concreto con un instrumento histórico. Aquello abrió una puerta para mí. Más tarde gané el concurso público de suplente de solista en el Teatro Argentino y, aunque me fui a Buenos Aires para ese desempeño, continuó mi inclinación por esta música. Después estudié en Boston con Phoebe Carrai —quien había sido compañera musical de Nina en Colonia, Alemania— y posteriormente, gracias al Mozarteum Argentino y al gobierno de los Países Bajos, me fui a estudiar con Viola de Hoog en el Conservatorio de Ámsterdam.

Al regresar a Argentina en 2023 me reencontré con Nina: tocamos sonatas, dúos, proyectos con Música Dialéctica, y compartimos mucha música. Pude agradecerle en vida la motivación y el entusiasmo que me transmitió, y me alegra haberlo podido hacer.”

El Barroco: volver a las fuentes

“Para explicar la música antigua, me gusta usar una analogía con las letras clásicas. Quien ama verdaderamente un idioma, tarde o temprano se pregunta por qué ese idioma es como es; entonces estudia latín, griego o incluso sánscrito, y descubre cómo nuestra lengua está unida a una larguísima cadena que la precede. En música ocurre lo mismo: cuando uno estudia a los compositores, la historia, los instrumentos, las técnicas e incluso las fuentes originales, todo conduce al principio. La pasión, inevitablemente, nos lleva a las fuentes.”



Un legado que continúa

“No tengo dudas de que habrá intérpretes que continuarán la obra de Nina. Yo, además de ser el primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, doy clases, y justamente en este concierto, tocará uno de mis alumnos: Emmanuel Mazzuchelli, muy trabajador, quien comenzó a incursionar en el violonchelo barroco hace un tiempo. La docencia es fundamental para cualquier músico.”



Gustav Mahler en el Teatro del Libertador

Como integrante del numeroso elenco que interpretó la Sinfonía N.° 2 de Gustav Mahler en el Teatro, le pedimos que nos cuente esa experiencia:



“Las noches del 1 y 2 de agosto en el Teatro del Libertador fueron históricas. Lograr hacer Mahler —y la Segunda Sinfonía en particular, que es una catedral sonora— es algo difícil de describir. Es una de las obras más monumentales de la historia de la humanidad, no solo por su música increíble, sino por el grado de detalle con el que Mahler la escribió; era tan meticuloso que la obra en sí misma es muy potente.



Para estos conciertos fuimos 220 músicos sobre el escenario entre la Orquesta Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico de Córdoba, el Coro de Cámara, solistas y banda interna, algo que hace unas décadas hubiera sido imposible, pero hoy, gracias al trabajo de formadores y sembradores como Nina, podemos contar con ese número de profesionales en nuestra ciudad. Fue un logro cultural enorme, un hito en la historia de Córdoba, con dos funciones a sala llena en nuestro Teatro del Libertador.”

En este punto, felicitamos al músico por su desempeño y el de todos los integrantes de este monumental espectáculo, y adherimos al reclamo de los cuerpos estables por mejoras salariales, acción que se viene llevando adelante en todas sus presentaciones.

Invitación

Sobre el concierto del jueves 7 de agosto, Hermann invita:

“Será un concierto muy especial, tanto para el público especializado como para el general. Si hay una música universal, esa es la barroca, porque trabaja sobre los afectos y las pasiones del alma de la manera más unívoca. Por eso insisto en la universalidad de esa música.

"Será una noche por Nina Diehl, que tanto hizo por todos nosotros y por la cultura de nuestra Córdoba.”



