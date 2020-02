Sólo una semana después de su interpretación en los premios Oscar, Elton John volvió a ser noticia porque debió suspender un recital y sus próximos conciertos por un cuadro de neumonía atípica.

El músico estaba llevando adelante un concierto en Auckland, Nueva Zelanda y perdió la voz. Entre lágrimas pidió disculpas al público y canceló el recital.

El artista, de 72 años, intentó seguir adelante con el show pero su salud realmente se lo impidió.

Se fue aplaudido por su público y horas más tarde publicó en redes sociales: "Hoy me diagnosticaron neumonía errante, pero me propuse ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible" "Toqué y canté con todo mi corazón, hasta que mi voz no pudo más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que llevaba dentro".

Por redes sociales se anunciará cómo continuará su gira internacional.