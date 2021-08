Elton John y Dua Lipa vienen compartiendo espacios en los últimos meses. Ya sea en programas de televisión o en conciertos virtuales para recaudar fondos en causas solidarias o simplemente intercambiando likes en redes, los dos artistas tienen en común más que el gusto por la música.

Hace algunas horas está disponible el video animado del nuevo single que ambos remixado cuatro clásicos del artista y que terminaron llamando Cold Heart (PNAU Remix). Con sonoridades entre retro beat y tecno, el video cuenta con dos nombres fuertes de la industria musical británica y este cuarteto de canciones que son marca registrada: Kiss The Bride (del álbum “Too Low For Zero”), Rocketman (“Honky Chateau”), Where’s the Shoorah? (“Blue Moves”) y Sacrifice (”Healing Hands”). Los arreglos fueron hechos por la banda australiana PNAU con quien Sir John ya había trabajado en el disco Good Morning to the Night (2012)

"Tener tiempo para compartir con Dua, aunque fuese a distancia, fue increíble. Me transmitió mucha energía. Es una maravillosa persona y una artista absolutamente llena de ideas y creatividad. La energía que aporta a ‘Cold Heart’ me deja sin palabras", dijo Elton en un comunicado que acompañó el video.

Dua Lipa por su parte, aseguró estar feliz con el resultado.

¡Mirá!