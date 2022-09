Durante la tarde el tránsito del público fue moderado en el predio de la Feria del Libro, pero hacia el anochecer la multitud copó la Supermanzana de la Intendencia para presenciar el show prometido.

Emir Kusturica ofreció junto a su agrupación The No Smoking Band un gran show que culminó la noche de la jornada de apertura de la 36ta edición de la Feria del Libro de Córdoba, protagonizando una de las primeras actividades de las que hasta el 10 de octubre tomarán parte escritores como Claudia Piñeiro, Florencia Freijó, Guillermo Martínez, Pedro Saborido y Hernán Brienza, entre otros.

La música vibrande del realizador serbio emocionó a los presentes, muchos seguidores de su trayectoria y otros recién enterados que no quedaron fuera de la magia propuesta por el músico y cineasta quien sorprendió además, luciendo una remera con la figura de Sonia Torres, nuestra querida Abuela de Plaza de Mayo, con la leyenda: “Pensando en vos siempre” en referencia al nieto apropiado por la última dictadura cívico militar, motivo de búsqueda de Sonia.

Kusturica utilizó un violín fabricado con latas recicladas que sonó bien afinado. El artista cantó en el marco de su gira de despedida y en las primeras interacciones con el público habló en inglés y también en un improvisado castellano.

“This is the beginning of the end” (Este es el principio del final), deslizó el director de "Underground" y "Tiempo de gitanos" en sus primeros contactos con la gente, y contó que ya lleva "22 años en la música”.

Una de las recordadas presentaciones de Kusturica en Córdoba fue en abril de 2012 en el Orfeo Superdomo.

