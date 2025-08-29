Emmanuel Horvilleur estrena “Tu cara de culo”, el cuarto adelanto de su próximo álbum Mi año gótico, ya anunciado y esperado por sus seguidores. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Después de “Súpersuave”, “Elástico” y “En la moto” junto a Julián Kartun, Emmanuel sigue mostrando la versatilidad y frescura que lo caracterizan en este nuevo capítulo de su carrera.





En el videoclip, dirigido con una estética íntima y despojada, participa la reconocida bailarina Melody Luz, quien aporta una performance cargada de intensidad y magnetismo. La escena transcurre en una habitación de hotel mínima, donde Emmanuel despliega su carisma con un tinte lúdico. El cierre sorprende con un guiño humorístico: se escucha un mensaje de voz de la actriz Griselda Siciliani, reclamándole entre risas, mientras Horvilleur reacciona con gestos y caras que completan el clima entre lo absurdo y lo entrañable.





Con “Tu cara de culo”, el músico reafirma su capacidad para combinar pop moderno, ironía y frescura, adelantando la identidad de Mi año gótico, un disco que promete ser uno de los lanzamientos más destacados de la escena argentina en 2025.

Emmanuel Horvilleur se presentará el 18 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde repasará su carrera solista y adelantara estos singles que formarán parte de Mi año Gótico.