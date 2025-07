En una noche cargada de emoción, historia y potentes riffs, Ozzy Osbourne se despidió oficialmente de los escenarios con un concierto inolvidable que reunió a los miembros originales de Black Sabbath por primera vez en dos décadas.



El evento, titulado Back to the Beginning, tuvo lugar en Birmingham, Inglaterra, la ciudad natal de la legendaria banda, y fue presentado como la “actuación de despedida” del icónico vocalista.



Ozzy compartió el escenario con sus viejos compañeros Geezer Butler (bajo), Tony Iommi (guitarra) y Bill Ward (batería), reviviendo la formación clásica que fundó Black Sabbath en 1968 y marcó el nacimiento del heavy metal. Esta histórica reunión se convirtió en el punto culminante de un espectáculo que duró varias horas y reunió a grandes nombres del rock y el metal mundial.



El “Príncipe de las Tinieblas”, diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2020, ofreció su performance sentado en un trono negro decorado con un murciélago, símbolo asociado a su imagen desde hace décadas. “Su apoyo a lo largo de los años ha hecho posible que vivamos como vivimos”, expresó Osbourne ante un público emocionado, antes de cerrar su participación con una versión poderosa de “Paranoid”. También sonaron clásicos como “Iron Man”, “N.I.B.” y “War Pigs”, mientras que en una presentación anterior interpretó éxitos de su carrera solista como “Crazy Train”, “Mr. Crowley” y “Mama, I’m Coming Home”.

El actor Jason Momoa fue el encargado de presentar el megaconcierto, cuyos ingresos, tanto de las entradas como de la transmisión en vivo, fueron destinados a fundaciones benéficas como Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn.



El evento contó con la participación de otras figuras legendarias del rock y el metal, entre ellas Metallica, Guns N’ Roses, Slayer y Alice in Chains. Además, artistas como Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Tom Morello (Rage Against the Machine), Travis Barker (Blink-182) y Steven Tyler (Aerosmith) hicieron apariciones especiales. Tyler, en particular, se unió a Morello para interpretar una versión de “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin.



Black Sabbath, considerados los padres del heavy metal, ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006 y ganaron dos premios Grammy a lo largo de su carrera. Aunque su gira The End Tour de 2016-2017 ya había sido presentada como una despedida, el anuncio de este último concierto en febrero de este año confirmó que sería el cierre definitivo para la banda y para Osbourne sobre los escenarios.



En declaraciones recientes, el cantante aseguró sentirse mejor desde que hizo público su diagnóstico de párkinson. “Sólo espero que mis seguidores me apoyen y estén ahí para mí porque los necesito”, expresó en una entrevista con la cadena ABC.

Así, con una velada épica y emotiva, Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios rodeado de viejos amigos, leyendas del rock y una multitud que celebró una trayectoria única, marcada por su influencia indiscutible en la historia de la música.