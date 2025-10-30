El domingo 2 de noviembre a las 22.30, se podrá ver por la pantalla de Canal 10 el documental “Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana”.



Se trata de un film que denuncia oligopolios alimentarios y propone una empresa pública para garantizar alimentos como un derecho humano en Argentina.



Basado en el libro "Aportes para la creación de una Empresa Pública de Alimentos" de Rafael Klejzer, Patricio Torras, Gabriela Veritier, Hernan Calvo y Diego Martino Fernández.

Idea y producción de CESOPMM y Movimiento Popular La Dignidad. Dirección de Juan Pablo Lepore. Protagonizado por Rafael Klejzer.



En la sinopsis se detalla: “En Argentina, 10 corporaciones controlan el 90% del mercado de alimentos, encareciendo productos mientras 16 millones sufren hambre. El documental expone esta concentración con datos y testimonios, muestra modelos exitosos como EMAPA (Bolivia) y plantea la Empresa Nacional de Alimentos (ENA) como solución soberana: acortar cadenas, pagar precios justos y vender a costo. ¡Una herramienta contra el hambre!”.





En la Argentina gobernada por Milei 16 millones de personas sufren inseguridad alimentaria: 1 de cada 3 personas comen mal¨



En nuestro país, diez corporaciones controlan el 90% del mercado de alimentos y disparan los precios obteniendo ganancias exorbitantes en medio de una emergencia alimentaria histórica.



“En Argentina, dice el observatorio de la pobreza de la UCA, casi el 50% de la población es pobre y el 20% indigente ¿Saben cómo se mide la indigencia? Evaluando si tenes o no tenes para comer. Es decir que hay un 20% de la población argentina que no tiene para comer en un país productor de alimentos”, dice Rafael Klejzer.



Con las torres que albergan a las empresas concentradas y Puerto Madero de fondo, manifiesta: “Estos son los verdaderos enemigos de la patria, los poderosos, los que saquean, los que fugan los dólares, los que necesitan los dólares que terminamos pagando todos. Son cuentas bancarias, es creatividad contable lo que llaman ellos al saqueo inhumano de nuestro pueblo que vive por debajo de la línea de la pobreza”.



¿Se puede crear una Empresa Nacional de Alimentos que garantice comida accesible para todos? Sí, se trata de construir soberanía alimentaria para frenar al poder oligopólico y mejorar la calidad de vida de los y las argentinas. El director Juan Pablo Lepore analiza: “Participar de la realización de esta película es una manera de poner a disposición las herramientas de transformación social que brinda el género documental, como lenguaje cinematográfico, de causas e ideas necesarias para el bien común que buscan la justicia social, ambiental y la soberanía territorial como horizontes de futuro”. Y agregó: “también es una manera de demostrar que seguimos haciendo cine. La motosierra del gobierno de Milei, el vaciamiento del INCAA y sus intentos por destruir toda experiencia artística, cultural y eliminar las posibilidades de financiamiento, no logra callar nuestras voces, no puede evitar que sigamos creando con la fuerza que brota desde abajo, desde las bases del pueblo organizado”.

Sobre el documental “Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana”

Argentina sufre una inflación galopante, especialmente en alimentos: mientras el salario se desploma y la clase trabajadora se endeuda para poder comer, corporaciones como Molinos Río de la Plata, Arcor y Mastellone concentran mercados clave (aceite, lácteos, harina) y fijan precios a voluntad.



"Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana" expone esta maquinaria de desigualdad a través de datos contundentes y entrevistas exclusivas con personalidades de la política y la lucha por la soberanía alimentaria, realizadas por Rafael Klejzer, impulsor del proyecto ENA.

La cámara viaja desde los Mercados Bonaerenses hasta las plantaciones de tomate en La Rioja, pasando por la fallida expropiación de Vicentín, mostrando cómo la concentración de tierras y mercados ahoga a las economías regionales. En paralelo, recupera experiencias exitosas como la boliviana EMAPA (entrevista a Patricia Ballivián, exministra de Evo Morales), o AGROANDINA (Empresa Pública riojana) donde el Estado intervino para bajar precios y romper oligopolios.



Con material de archivo histórico que vincula la desregulación de Martínez de Hoz con la crisis actual, el documental plantea una solución concreta: un modelo de empresa pública nacional que acorte cadenas, pague precios justos a productores y venda alimentos a costo en ferias federales. Un diagnóstico para llamar a la acción: la ENA como herramienta para democratizar la mesa de los argentinos y convertir al alimento como un derecho humano. ¨No es una utopía: es un plan de guerra contra el hambre en manos del pueblo".

Datos para destacar

-El film revela que productos como el azúcar (aumento del 208% en 2024) o la harina (147% de aumento en 9 meses) están controlados por 2-3 empresas. Solo 10 multinacionales dominan el 90% del mercado.

-Testimonios crudos: productores de tomate deben tirar la producción porque las grandes industrias fijan precios de miseria.

-Modelos que funcionan: el caso de Bolivia, donde EMAPA bajó la inflación al 0.7% y hoy exporta alimentos.

-Propuesta soberana: detalles del plan ENA: acopio estatal, marcas propias ("Argentina Productiva"), alianzas con cooperativas y ley de góndolas.



¿Quiénes son los entrevistados en el documental?

Fernando Basso (Politólogo y docente), Pedro Peretti (militante político, escritor y chacarero), Hernán Letcher (Director CEPA - Magíster en Economía Política) Lucía Cavallero (Licenciada en Sociología e Investigadora de la UBA), Victoria Escobar (Referente de Género UTT), Cecilia Roslan (Docente, Licenciada en Economía UBA), Carlos Del Frade (periodista, escritor y político), Juan Pablo Della Villa (Coordinador de ECAS), Javier Cernadas (Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria), Javier Rodríguez (Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires), Gerardo Sánchez Volpini (Secretario de Inversiones Públicas y Privadas de la Provincia de la Rioja), Guillermo Bóveda (Presidente de AGROANDINA, empresa pública riojana), Edegar Pretto (Presidente de CONAB Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil), Patricia Ballivián (Ex-Gerente General de Empresas Públicas de Bolivia).



Para verlo

"Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana" se transmite por Canal 10 el domingo 2 de noviembre a las 22.30 horas.

La señal de televisión abierta de Canal 10 también se puede ver vía streaming a través de cba24n.com.ar, YouTube Canal 10 Córdoba y el canal 30.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA).