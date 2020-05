Il buono, il brutto, il cattivo en italiano (The Good, the Bad and the Ugly en inglés, El bueno, el feo y el malo en España, El bueno, el malo y el feo en Hispanoamérica) es una película del subgénero de spaghetti wéstern estrenada en 1966 y coproducida entre Italia, España y Alemania.

Fue dirigida por Sergio Leone y contó con las actuaciones de Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. El guion fue escrito por el propio Leone con Agenori Incrocci, Furio Scarpelli y Luciano Vincenzoni. La fotografía es obra de Tonino Delli Colli, y la música fue compuesta por Ennio Morricone.

Es considerada como una de las mejores películas de la historia. Es la tercera y última película de la llamada Trilogía del dólar; fue precedida por Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, 1964) y La muerte tenía un precio / Por unos pocos dólares más (Per qualche dollaro in più, 1965).

Sinopsis:

La trama gira en torno a dos pistoleros (el bueno y el feo) y un asesino, corrupto e inescrupuloso sargento del Ejército de La Unión de Estados Unidos convertido en pistolero (el malo) que luchan por encontrar un tesoro consistente en monedas de oro escondido durante la Guerra de Secesión (Guerra Civil estadounidense)

