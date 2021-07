La película "En el nombre del litio" tiene dirección y guion de Tian Cartier y Martin Longo y tendrá su estreno online a través de la web www.enelnombredellitio.org.ar. Se podrá ver gratis del 1 al 9 de agosto.



En la sinopsis se devela: "Clemente Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, donde las comunidades originarias intentan evitar el inminente desembarco de mineras multinacionales para extraer litio, el nuevo oro blanco. En busca de respuestas frente a su acallado reclamo de ser consultadas en los procesos de toma de decisión, Clemente se embarca en un viaje revelador, para regresar y organizar, junto a las otras comunidades del salar, una acción de resistencia en defensa de su territorio y del equilibrio de la Pachamama".

El film cuenta con Investigación de Pia Marchegiani. Producción: Calma Cine, FARN. Con el apoyo de Comunidades Indígenas de la Puna Argentina, INCAA, Mecenazgo Cultural, Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), The Good Electronic Network, Fundación Humedales, York University.



Productores Generales: Martin Longo, Tian Cartier. Producción ante INCAA: Carolina Krasñansky. Asistencia de Producción: Macarena Reyes, Lucia Robles, Mariana Sanchez.



Los directores de la película dicen: "“En nombre del Litio” es la última voluntad de las comunidades originarias de los salares del norte argentino de ser escuchadas y respetadas. Sus tradiciones ancestrales están amenazadas por la civilización moderna y la civilización moderna está amenazada por sus tradiciones ancestrales. Este documental refleja el conflicto entre su cosmovisión y los intentos desesperados del mundo moderno por encontrar en el litio una alternativa a los combustibles fósiles. Los avances tecnológicos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero el espectador debe comprender cuáles son nuestras responsabilidades con el medio ambiente y otras formas de vida, así como qué comportamientos sociales, políticos y económicos debemos modificar pensando en las generaciones futuras. Las salinas son casi infinitas. Y así debe ser nuestra búsqueda del equilibrio en la humanidad".