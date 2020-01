Como cada año, hoy 16 de enero se celebra el Día Mundial de los Beatles, un reconocimiento a la gran carrera musical y la influencia en generaciones posteriores del grupo inglés The Beatles.

El Día Mundial de los Beatles es un homenaje a la banda de rock más importante e influyente de todos los tiempos. La fecha coincide con la conmemoración de la apertura de The Cavern en Liverpool el 16 de enero de 1957 donde debutó la banda de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Star. A continuación, cinco temas para recordar el legado de la banda inglesa:

1.- A Hard Day's Night (Anochecer de un día agitado)

Tema del tercer disco de la banda. Fue escrita por John Lennon, aunque en los créditos figuran Lennon/McCartney. Aparentemente, el título de la canción se originó en un comentario de Ringo Star (batería), quien contó en una entrevista: "Estábamos haciendo una tarea, en la que habíamos trabajado todo el día y noche. Se me ocurrió pensar que todavía era de día, y dije: "Ha sido un día duro... (It's been a hard day...)" y miré a mi alrededor y vi que estaba oscuro y dije: "... ¡noche!" (...night!). Así llegamos al título A Hard Day's Night» («La noche de un día duro»).

The Beatles - A Hard Day's Night (Subtitulada)

2.- Help! (Socorro!)

John Lennon escribió este tema para el quinto álbum de la banda, para expresar el estrés que sentía por el rápido ascenso y el asedio de los fans durante los primeros años de la banda. Según reveló tiempo después, es uno de sus temas preferidos, aunque hubiese deseado que se grabe en un tiempo más lento.

The Beatles - Help! (Subtitulada)

3.- Love me do (Ámame)

Escrita por Paul McCartney entre 1958 y 1959 y lanzada como sencillo en el Reino Unido en su primera versión, en 1962, con Pete Best en batería.

The Beatles - Love Me Do Subtitulada en español

4.- Dont't let me down (No me decepciones)

Grabada durante las sesiones del disco "Let it be", fue uno de los temas interpretados en el legendario concierto desde la azotea de los Apple Corps en Londres.

The Beatles - Don't Let Me Down (Subtitulada)

5.- Let it be (Déjalo ser)

Lanzado como sencillo en marzo de 1970. Paul McCartney dijo que escribió el tema tras soñar con su madre durante las tensas sesiones para la grabación del disco. La mamá de Paul murió cuando él tenía 14 años. En el sueño ella le dijo: "Todo va a estar bien, déjalo ser" (Let it be).

Está ubicada en el puesto 20 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stones.

Ésta la cantamos con Paul....

Paul McCartney _ Let it Be _ Subtitulado Inglés-Español

Continuá la lista con tus preferidas....