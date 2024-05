Carlos Rodríguez, cantor, escritor, arquitecto, dibujante en eterno desarrollo, selector-dj (bajo el pseudónimo de Iniciales B.B. con el cual ya se ha presentado en varios países del mundo pinchando discos de vinilo) llega a Córdoba con Boom Boom Kid en formato enchufado.

El líder de la banda Fun People presenta un espectáculo único en Córdoba ATP, en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651) el próximo 25 de mayo a las 20 horas.

Sobre Boom Boom Kid

El artista de 52 años edita sus discos en un sello alternativo de su creación, Ugly Records, además de la discografía de toda su carrera se editan la de míticas bandas como Hard Ons (Australia) Los Crudos (USA), Hard Skin (Inglaterra) G3 (Perú) Limpwrist (USA). En Ugly Recors también se consigue merchandising: es el propio Carlos quien pinta remeras y totes a mano comercializados a precio amigo.

Multifacético artista, BBK también es editor de fanzines desde 1986. Se autopublicó 5 libros: Mi pequeña colección de fanzines, Canciones para reparar un corazón roto, Kichigai!, Libro absurdo, Incendio en foto, tutti les cachivaches como también el libro de fotos del fotógrafo uruguayo Martin Sourrondeguy.

Desde el 2001 cuenta con 9 discos de estudio: Okey Dokey (2001), Smiles from Chapanoland (2004), Espontáneos Minutos De 2x2 Es 16 Odas Al Dada Tunes (2007), Wassabi (2007), Frisbee (2009), El disco del otoño (2017), El disco del invierno (2017), El disco de la primavera(2017) y El disco del verano (2018), entre otros compilatorios y decenas de sencillos.

Ya con 22 años de carretera Boom Boom Kid giró varias veces por Sudamérica, Asia, Europa e incluso Oceanía. Amante de los viajes y aventuras, hasta hoy es el único artista de rock mundial que tocó en la chilena Isla de Pascua sin ser poblador de la isla. También fue parte del line up de festivales como Lollapalloza Argentina, Lollapalooza Chile, Mighty Sounds (República Checa), Cosquín Rock ( Argentina y Chile ) y festival Marvin (México).

El alto tono de voz del kid ha sido siempre su sello característico, como también el idioma con el que canta. Cerca, lejos y fuera de la onomatopeya, su poesía de creación propia que no es inglés, francés, español ni jeringozo, es una salsa de slangs o no, llamado "tum tum lunfardo” creado por el mismo cantante. Aunque su voz puede llegar desde lo grave más gutural hasta los agudos más difíciles de alcanzar, no podemos obviar la energía que desprende en todos sus shows, revitalizando la escena con cada movimiento en el escenario y fuera de él, haciendo de las suyas con su ya famoso crowsurfing arriba de una tabla de longboard real tratando de remar y surfear las olas humanas de un sótano en Rusia o en algún Festival local masivo cuando lo invitan.

