“¡Se viene la segunda edición de Encanto de Jueves!”

Este jueves 29 de Agosto a las 20hs, en el Auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, la Subsecretaría de Cultura presenta la segunda edición del ciclo de música coral denominado “Encanto de Jueves”.

En esta oportunidad, los coros de las facultades de Ciencias Económicas, FAMAF y Lenguas, unen fuerzas para presentar parte de su repertorio habitual con algunas sorpresas.

El repertorio cuenta con arreglos corales de músicas populares de nuestra Latinoamérica, pero también con obras de reconocidos compositores como John Rutter, Robert Jones, entre otros. Jueves de Encanto es un punto de encuentro para las comunidades de diferentes facultades y para el fiel público de la música coral. En este ciclo los coros universitarios son protagonistas no solo por su música sino también por ser espacios de contención para estudiantes de todas las facultades.

Sobre Encanto de Jueves:

Encanto de Jueves es el nuevo ciclo de Cultura UNC que tiene como objetivo ofrecer a la comunidad, de manera sostenida, conciertos abiertos y gratuitos de música coral, de diversas épocas, estilos y géneros: se escuchará música popular como rock, folklore latinoamericano, negro spirituals, así como música académica de diferentes períodos. De esta manera se contribuirá a dar a conocer la intensa actividad artística que realizan los coros universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, que son más de trece, lo cual consolida un movimiento coral significativo por su masividad y por su calidad artística, nutriendo el panorama cultural de nuestra ciudad.

Además de la función extensionista y artística de estas agrupaciones, las mismas se presentan como fuertes espacios de contención y vinculación social para los miembros de las comunidades universitarias que los integran.

Al final de cada concierto se realizará una propuesta coral participativa con todos los asistentes, en la que uniremos las voces para sintonizar miradas, respiración, cuerpo y sonido y así vibrar juntos en un solo canto.

Más sobre el repertorio de la segunda edición:

El jueves 29 se podrán escuchar las siguientes obras:

- Black Sheep - John Rutter - African Aleluya- John Leavitt - A tu lado - Javier Busto/Antón Mena- Zamba para no morir - Norberto Ambros y Héctor Rosales/Hamlet Lima Quintana- Chacarera del norte cordobés- Ica Novo/Arr.Ariel Ujaldón- Sicut Cervus - G.P da Palestrina (1525-1594)- Fare Well Dear Love - Robert Jones (1577-1617)- Abendlich - Fanny Hensel - Mendelssohn (1805-1847)- Juanito Laguna Remonta un Barrilete - E. Inchausti - arr: Fefe Gorgas - La Mamancy - C. Isella - Tejada Gómez- Trinchera - Duratierra, Arr. Juan Leoni- María Landó - César Calvo/Chabuca Granda, Arr. Ricardo Uru Fischer - Murguero Oriental - Tabaré Cardozo, Arr. Facundo Cretton- Yo vengo a ofrecer mi corazón - Fito Páez, Arr. Gustavo Felice

¡Y habrá sorpresas!

Próximo s conciertos:

26 de Septiembre

Con la participación de los coros:Coro de la Fac. de Cs. Médicas ( Dir. Darío Ferrero) Coro de la Universidad Católica (Dir. Matías Saccone)Coro de la Fac. de Artes ( Dir. Isabella Forné)

31 de Octubre

Con la participación de los coros:Coro de Amigos y Egresados del Colegio Manuel Belgrano ( Dir. Enrique Roitter) Coro de la F.A.U.D. ( Dir. Gustavo Maldino) Coro de la Fac. de C.E.F.y N. ( Dir. Cecilia Croce)