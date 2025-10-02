Encuentro cultural en Colonia Caroya: identidad americana, música y pensamiento
"Una cajita de Kusch para encender fueguitos, por favor", es la invitación para disfrutar de un conversatorio para fortalecer nuestra identidad americana
En Colonia Caroya, se presenta un evento gratuito, este sábado a partir de las 10 horas.
“Vivir en el continente americano o más propiamente, en Abya Yala, implica cierto sentimiento de orfandad. Vivimos rodeados de personas y expresiones socioculturales de todo tipo, pero a veces nos sentimos solos; cuesta encontrarnos con quien compartir una manera de estar, andar y sentir a esta gran Madre Tierra que se estira desde Tierra del Fuego hasta Alaska. La prueba está cuando nos encontramos a alguien con quien poder reflexionar sobre estos temas: la charla se vuelve tan apasionante que nos fortalece. No pocas veces, esos encuentros terminan con la siguiente observación: Vos leíste a Rodolfo Kusch, ¿verdad?”, explica el comunicado de difusión del encuentro.
“A partir de las reflexiones que este extraordinario filósofo trae desde el fondo de Abya Yala, te proponemos sumarte a este cálido conversatorio en el cual, desde palabras sencillas y ejemplos en nuestras cotidianeidades, dialogaremos sobre sentires y pensares que nos fortalezcan en este camino americano”, finaliza el comunicado.
Participan: Silvia López (UBA) Ariel Silva y Fernando Roldán (músicos y docentes del Norte Cordobés) y Pablo Rosalía (Asoc. Cultural Relatos del Viento) en diálogo con el público. Coordina: Carlos Bourlot (Asociación Cultural Relatos del Viento)
Más información en www.relatosdelviento.org
Para asistir:
Dónde y cuándo: Chacra Agroecológica VerdeCelesteBlanca. Calle Los Fundadores. Se presenta el sábado 4 de 10 a 17 horas. Ubicación aquí.
Consultas e inscripciones: 3515730857. Cupos limitados. Con certificado.
Organizan: Asociación Cultural Relatos del Viento + Chacra Agroecológica VerdeCelesteBlanca.