Cultura de Extensión invita al 4° encuentro ¡Que vivan los bares!: “No soy mala. Soy justa y mi corazón es un regalo, siempre”, el martes 10 de octubre de 2023 a las 18 hs. en La Tasca, Deán Funes 163, en el marco de la Feria del Libro Córdoba.

El cuarto encuentro del ciclo de jams está dedicado a una poeta y escritora mendocina cuya obra y persona dejaron una gran marca en Córdoba, sus lectores y todos aquellos que la conocieron. Mariela Laudecina, a quien muchos nos cruzamos en Rubén Libros, escribió una importante obra poética y en prosa que actualmente está editando Borde Perdido Editora. En el marco de la Feria del Libro nos encontraremos en La Tasca, a metros de su querida librería, a leerla y recordarla.

¡Que vivan los bares! es un ciclo de jams en bares y cafés céntricos de la ciudad. Entre otras cosas, estos lugares de la ciudad reflejan la manera singular en que la identidad de Córdoba, “La docta”, se forjó junto a la historia de la Universidad, los universitarios, los artistas y la comunidad cultural de la ciudad. En muchas ocasiones, los bares y cafés de la ciudad fueron naturalmente los lugares escogidos por muchos de ellos para darle continuidad a ideas, conversaciones, sueños y proyectos gestados en las aulas.

Presenta Guillermo Bawden

Poeta, narrador y editor. Fue editor de la revista universitaria de humor Le Primitive Diplomatique desde 2002 hasta 2005. Formó parte del grupo editorial Llanto de Mudo, junto a Diego Cortés, y dirigió las colecciones Bonzo y Extraviado. También integró el consejo editor de PALP. Revista de Géneros. Actualmente es parte del grupo de trabajo del encuentro de literatura negra Córdoba Mata, donde codirige junto a Lucía Feulliet y Gastón Tremsal la revista del encuentro, Tugurio. Desde 2012 está a cargo del Espacio de Poesía de la Feria del Libro de Córdoba. Coconduce el programa No es Lo que parece en Rock and Pop, actualmente en Radio Pulxo 95.1. Escribe mensualmente la columna Días Contados de La Voz del Interior. En 2021 condujo la docuserie “Las fuerzas magnéticas” sobre la literatura en Córdoba.

Mesa de lectores

Ricardo Cabral

Ricardo Adrián Cabral Pontel es periodista cultural, comunicador, poeta y docente. Vive en Salsipuedes, Córdoba. Coordina la plataforma de cruce en literatura y música Esta Vida No Otra, con la que publicó tres híbridos entre periodismo y literatura y dos libros de poesía, entre otros. El último se llama Aprendices + EVNO Lados B (2023). Además, es colaborador periodístico de las revistas Rocanrol (Chile) y Tierra Media. Desde hace 25 años se desempeña en el campo de la cultura y la comunicación.

Sebastián Maturano

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Mendoza y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Publicó la historieta El descanso del plantígrado (Llanto de mudo, 2014), El libro de poemas Nocturnos (Dínamo Poético, 2015) y en narrativa Diario de la fobia (Borde Perdido, 2020) y Lo que enferma (Eloísa Cartonera, 2023).Desde 2013 lleva adelante el sello de arte y literatura Borde Perdido Editora.

Cuqui

Nació en Córdoba, Argentina, el 27 de junio en 1977. Escritora, artista visual, vestuarista de teatro y tarotista. También analiza árboles genealógicos. Escribe poesía bajo los heterónimos Natsuki Miyoshi (Babel editó su Poesía completa en 2012) y Karen Smith (Tintadenegros editará He said the last word in a car a fin de año). Publicó, entre otros libros, Cuando explota un globo (1999), Lavados vaginales (2003), Naranja, verde, amarillo/naranja, verde, rojo (2002), Actriz de reparto (2004), Masturbación (2005), Fruta fermentada (2006)

Catalina Correa

Nació un lunes de 1990 en Bell Ville, terminé el secundario en la Escuela Normal y me vine a Córdoba para estudiar Letras Modernas. Participé de varias antologías y publiqué dos libros de poesía No hacemos más muñecas (2019, El brote editora), Las fundamentales (2022, El brote editora) Escribo y doy clases, vivo de eso.

Jorge Luis Carranza

Escritor, ha publicado los siguientes poemarios: “Instantáneas” Edición de autor (2005); “Terrazas” (2011- Editorial Alción); “ Tai-Chi”- ( 2013- Editorial Alción); “Casi silencio”( 2013-Editorial Alción); “Otro sol” ( 2015- Editorial Alción)”; “Banderas” ( 2019- Editorial Alción); “Ni yo”(021- Editorial Alción); “Poemas de la casa”(2021-Editorial Azucena ediciones). Desde el año 2018 codirige junto con Eduardo Planas, el programa “El Basta ya en la Radio”, por Fm Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Ha publicado junto con Eduardo Planas el libro “Un río subterráneo- Conversaciones con poetas de Córdoba. El Basta ya en la radio. Volúmen 1”- (año 2021- Lago Editora).

Encuentros realizados

1° Encuentro: "Te leemos Salzano"

2° Encuentro: Te amo, te odio (dame más) Bret Easton Ellis

3° Encuentro: Y que drama tenés

